"Розкол у родині": Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував батько – The Atlantic

Розпочата президентом США Дональдом Трампом війна проти Ірану спричинила розкол у його родині. Зокрема, дії глави Білого дому розкритикував його син Дональд Трамп-молодший.

Перед президентськими виборами 2024 року він публічно заявляв, що його батько уразі перемоги вбереже США від війни на Близькому Сході. Про це пише The Atlantic.

Трамп-молодший засудив розпочату батьком війну проти Ірану

Перед виборами 2024 року Дональд Трамп-молодший переконував американців голосувати за його батька, бо той, мовляв, "вбереже Америку" від чергової війни на Близькому Сході.

"Пам’ятаєте, як вони казали, що Трамп втягне нас у повномасштабну війну з Іраном? Такі часи повинні змусити нас усіх усвідомити, як нам пощастило з Трампом, його силою та рішучістю", – писав він у квітні 2024-го після того, як Іран обстріляв Ізраїль ракетами та безпілотниками.

За два з половиною роки Трамп-старший таки втягнув США у війну з Іраном – і його син "цим не задоволений".

"Трамп-молодший неодноразово висловлював свою незгоду з війною в Ірані в приватних розмовах, повідомили нам дві людини, які безпосередньо спілкувалися з ним про цей конфлікт. Син президента, за словами цих людей, виступав проти війни з самого початку та дав зрозуміти про свою незгоду батькові. Він давно скептично ставиться до участі в іноземних конфліктах, розповіли нам ці люди, і вважав, що США не повинні вступати в чергову війну на Близькому Сході", – пише The Atlantic.

Видання додає, що Трамп-молодший також був особливо близький із нині покійним активістом-консерватором Чарлі Кірком, котрий виступив проти адміністрації Трампа через війну в Ірані.

"Дон тримав свою думку з цього питання в таємниці, оскільки він ніколи б публічно не порвав зі своїм батьком з такого питання, але я не можу уявити, щоб хтось, хто знає Дона, був здивований його особистими поглядами щодо цього", – розповів журналістам близький до Трампа-молодшого співрозмовник.

Видання наголошує, що рішення Білого дому об'єднатися з Ізраїлем проти Тегерану виявило поглиблення розколу в MAGA – не лише через Іран, але й через різні бачення щодо того, що насправді означає "Америка понад усе".

Цей розкол, пише видання, протиставляє націоналістів, які розглядають іноземні війни як зраду внутрішніх пріоритетів, та "яструбів", які стверджують, що американську силу потрібно використовувати більш агресивно проти своїх супротивників. Обидва ці табори досі співіснували, об'єднані обіціянкою Трампа про підтвердження сили Америки без витрат на велику війну, але конфлікт з Іраном зруйнував крихкий баланс

"Дон-молодший – найбільший MAGA з усіх", – цитує The Atlantic співрозмовника, що говорив із сином президента США про його ставлення до війни в Ірані.

За даними видання, навіть серед найближчих до президента США членів його адміністрації були ті, хто висловлював особисту незгоду з війною і заперечував проти приєднання до Ізраїлю у його військовій кампанії. Серед них – віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Інші, включаючи директора ЦРУ Джона Реткліффа та державного секретаря Марко Рубіо, скептично поставилися до початкової заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в лютому про те, що операція зі зміни режиму, особливо та, що проводиться з повітря, є хоч трохи реалістичною", – йдеться у матеріалі.

Політична ціна для Трампа зростає Політична ціна, яку президент США Дональд Трамп платить за війну проти Ірану, перманентно зростає. Згідно з опитуванням Дослідницького центру Pew, проведене протягом останнього місяця, 65% американців не схвалюють дії Трампа щодо операції в Ірані, підтримують його у цьому всього 33%. Майже половина американців очікувала, що конфлікт затягнеться більше року – значно довше початкової оцінки адміністрації, яка становила приблизно чотири-шість тижнів.

"Економічні наслідки загострили політичні наслідки. Зростання цін на газ, спричинене перебоями на енергетичних ринках, тисне на і без того напружені бюджети домогосподарств. Проміжні вибори стануть перевіркою того, чи зможуть республіканці захистити війну, проти якої виступає багато виборців, і водночас переконати цих самих виборців, що адміністрація зосереджена на їхніх економічних проблемах. Кандидати від республіканців були змушені захищати війну з величезними витратами та невизначеним результатом, яку президент розпочав без схвалення Конгресу", – зазначає The Atlantic.

Видання додає, що приватна незгода Трампа-молодшого є ще одним нагадуванням про те, що сумніви щодо війни не обмежуються критиками президента. Це також вказує на глибше відчуття серед прихильників президента, що він зрадив ключовим передвиборчим обіцянкам: уникнути воєн та зробити життя доступнішим для пересічного американця.

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