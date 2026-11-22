Російський корвет "Меркурій" вибухнув і згорів у порту Бенгазі – медіа

22 листопада російський військовий корабель "Меркурій" спалахнув після вибуху в Бенгазі в Лівії. Судно, найімовірніше, повністю знищене.

Корвет супроводжував конвой суден, які використовуються для перевезення зброї на експорт. Про це повідомило видання Naval News.

Що сталося

Російський військовий корабель, який вибухнув у порту Лівії, попередньо ідентифікований як корвет проекту 20380 класу "Стерегущий" "Меркурій". Перш ніж стався вибух, судно кілька днів перебувало в порту Бенгазі.

Після вибуху судно охопило потужне полум'я, проте наразі невідомо, чи воно затонуло біля причалу, чи просто згоріло.

Зазначається, що корабель номінально входить до складу Чорноморського флоту РФ, але наразі діє з баз Північного флоту в Арктиці, він супроводжував конвой суден. Ці кораблі пов'язані з російським урядом і подібні до "Спарти II", яка була атакована 21 листопада в Балтійському морі. Використовуються вони для перевезення зброї на експорт.

"Меркурій" – це невеликий багатоцільовий військовий корабель, призначений для патрулювання та супроводу. Це корвет такого самого проєкту, як "Бойкий", який 3 червня 2026 року був серйозно пошкоджений безпілотниками у сухому доку ім. Велещинського в Кронштадті, Санкт-Петербург. Внаслідок атаки стався потужний вибух і спалахнула величезна пожежа, яка сильно пошкодила надбудову корабля.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що фіни та естонці допомогли росіянам врятувати атаковане дронами судно Sparta II, яке перевозить зброю для агресора. Так, в акваторії Фінської затоки біля узбережжя фінського міста Ловійса відбулася масштабна операція з порятунку російського вантажного судна Sparta II. Увесь екіпаж Sparta II успішно евакуювали.