Російські військові літаки помітили біля Південної Кореї, Японії і Тайваню: що відбувається

У вівторок, 17 листопада, російські військові літаки зафіксували поблизу Південної Кореї, Японії та Тайваню. У відповідь на їхню появу Сеул і Токіо підняли в повітря винищувачі, а японська влада заявила про порушення свого повітряного простору та висловила протест Москві.

Про це повідомляють Reuters та південнокорейське інформаційне агентство Yonhap. За даними військових відомств трьох країн, літаки РФ здійснили польоти поблизу їхніх територій, однак лише Японія висловила протест через порушення свого суверенного повітряного простору.

Російські літаки увійшли до зони ППО Південної Кореї

За інформацією Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, вранці 17 листопада кілька російських військових літаків ненадовго увійшли до корейської зони ідентифікації протиповітряної оборони (KADIZ).

Південнокорейські військові виявили повітряні судна ще до їхнього наближення до цієї зони та завчасно підняли винищувачі для реагування на можливі загрози.

Згодом російські літаки залишили KADIZ, не порушивши суверенного повітряного простору Південної Кореї.

Варто зазначити, що зона ідентифікації ППО не є територіальним повітряним простором держави. Її використовують для розпізнавання іноземних літаків та запобігання випадковим зіткненням.

Водночас Росія та Китай не визнають юрисдикцію Південної Кореї над KADIZ, посилаючись на відсутність відповідних підстав у міжнародному праві.

Подібний інцидент стався приблизно три місяці тому, коли російські військові літаки увійшли до цієї зони над Східним морем, а потім залишили її. Тоді південнокорейські військові також піднімали винищувачі.

Крім того, у червні близько десяти китайських і російських бойових літаків увійшли до зони ідентифікації ППО над східними та південними водами Південної Кореї. Імовірно, вони брали участь у спільних навчаннях, після чого Сеул висловив протест обом країнам через дипломатичні канали.

Японія заявила про порушення повітряного простору

Того ж дня Японія повідомила про вторгнення двох імовірно російських військових літаків до свого повітряного простору поблизу острова Окіносіма у префектурі Фукуока.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара наголосив, що такі дії становлять серйозне порушення суверенітету країни.

"Порушення повітряного простору Японії російськими літаками є серйозним посяганням на суверенітет Японії", – заявив посадовець.

Він додав, що загроза безпеці, яку створили ці польоти, є абсолютно неприйнятною. Токіо висловив Москві рішучий протест і закликав не допускати повторення подібних інцидентів.

У відповідь Сили самооборони Японії підняли винищувачі, які здійснили необхідні заходи реагування, зокрема передали попередження російським екіпажам.

За інформацією японського оборонного відомства, літаки згодом пролетіли через Цусімську протоку, прослідували між островом Йонагуні та Тайванем і попрямували до Тихого океану.

Острів Йонагуні розташований приблизно за 100 кілометрів на схід від Тайваню.

У Міністерстві оборони Японії нагадали, що попереднє підтверджене порушення повітряного простору країни російськими літаками сталося у вересні 2024 року поблизу острова Ребун біля Хоккайдо.

Російські військові літаки також зафіксували біля Тайваню

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 17 листопада виявило два російські військові літаки поблизу східного узбережжя острова. Після прольоту на схід від Тайваню повітряні судна залишили зону ідентифікації ППО на південь від повіту Тайдун.

Тайванські військові відстежували весь маршрут літаків за допомогою об'єднаних засобів розвідки, спостереження та рекогносцировки. У відомстві зазначили, що вжили відповідних заходів реагування, однак подробиць не розкрили.

Оприлюднена Міністерством оборони Японії карта свідчить, що російські літаки рухалися на південь уздовж східного узбережжя Тайваню. Це дає підстави припускати, що йдеться про ті самі повітряні судна, які раніше зафіксували японські військові.

Тип російських літаків наразі не уточнюється.

Повідомлення про ці польоти з'явилися напередодні прибуття російського диктатора Володимира Путіна до китайського Шеньчженя для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Росія та Китай підтримують тісні дипломатичні й військові зв'язки.

Варто зазначити, що у 2023 році Тайвань уже фіксував поблизу свого східного узбережжя два російські військові кораблі. Тоді для спостереження за ними військове командування острова залучило власні літаки та кораблі.

Нагадаємо, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Повітряне судно перебувало приблизно за 30 кілометрів від польського міста Леба, однак не порушило повітряного простору країни.

Як писав OBOZ.UA, у Фінляндії повідомили про ймовірне порушення повітряного простору російським літаком. Повітряне судно РФ зафіксували у районі Фінської затоки, про що повідомило Міністерство оборони країни.