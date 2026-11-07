Блог | Російська влада знову грубо вчинила з КНР

На минулому тижні чемезівській Мінпромторг направив до Мінфіну рф список продукції для введення акцизу на імпортну сталь, що вказує на неминучість запровадження цього податку. При цьому 75-85% сталі рф імпортує з Китаю.

Одночасно Євразійська економічна комісія вчергове, тепер вже до 13 лютого 2027 року, продовжила антидемпінгове мито щодо вантажних шин, що походять з Китаю, на час проведення повторного розслідування.

Вочевидь росіяни стали дуже часто використовувати Євразійський економічний союз для проведення агресивної торговельної політики по відношенню до КНР.

Цікаво, коли ж офіційному Пекіну урветься терпець і путінській команді вкажуть на їх справжнє місце на світовому ринку?