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Російська влада знову грубо вчинила з КНР
Диктатор Володимир Путін і л...
Джерело: Getty
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На минулому тижні чемезівській Мінпромторг направив до Мінфіну рф список продукції для введення акцизу на імпортну сталь, що вказує на неминучість запровадження цього податку. При цьому 75-85% сталі рф імпортує з Китаю.
Одночасно Євразійська економічна комісія вчергове, тепер вже до 13 лютого 2027 року, продовжила антидемпінгове мито щодо вантажних шин, що походять з Китаю, на час проведення повторного розслідування.
Вочевидь росіяни стали дуже часто використовувати Євразійський економічний союз для проведення агресивної торговельної політики по відношенню до КНР.
Цікаво, коли ж офіційному Пекіну урветься терпець і путінській команді вкажуть на їх справжнє місце на світовому ринку?
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