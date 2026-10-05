Росія знайшла "нацистів" у країнах Балтії: Генпрокуратура РФ заявила про необхідність захищати "національні інтереси" в Литві, Латвії та Естонії. Відео

Росія офіційно звинуватила "прибалтійських націоналістів" у пособництві воєнним злочинам нацистської Німеччини під час Другої світової війни. За версією Генеральної прокуратури РФ, у цьому винні низка латвійських, литовських та естонських організацій.

Відповідне повідомлення пресслужба Генпрокуратури поширила 5 жовтня. "Судом встановлено факт, що має юридичне значення", – заявили в Кремлі.

Речниця відомства додала, що це "важливо для збереження історичної пам’яті та припинення фальсифікацій історії" (чим, власне, і займається Росія), а також для "захисту національних інтересів" РФ.

Зазначимо, що рішення ухвалив Тверський районний суд Москви. Пособниками нацистів після вивчення архівних документів він назвав організації "Омакайтсе", "Айзсаргі", "Литовський фронт активістів", "Перконкрустс", "Союз литовських націоналістів" та 13 окремих діячів. Цим самим суд задовольнив вимоги прокуратури.

Що передувало

У серпні той самий Тверський суд Москви задовольнив позов Генеральної прокуратури Росії та визнав Степана Бандеру, Романа Шухевича, Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію "пособниками нацистської Німеччини у злочинах проти радянського народу".

Крім того, РФ звинувачує країни Балтії у нібито порушенні прав російськомовних мешканців і готує позов до Міжнародного суду ООН.

Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що визначення "гібридні" для атак країни-агресора РФ не відповідають дійсності. Європейські політики повинні перестати вживати цей термін і називати речі своїми іменами, тобто говорити про "терористичні атаки" та "диверсії". Ба більше, системність таких дій Кремля фактично означає "своєрідну війну", сказав Цахкна.

– За даними Bloomberg, НАТО розробляє стратегію швидкого відбиття можливої атаки Росії на східний фланг Північноатлантичного альянсу. План передбачає поєднання традиційних військових сил із новими технологіями, зокрема дронами, системами з мінімальною участю людей і штучним інтелектом.