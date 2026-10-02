Росія збільшує військові видатки: у Bloomberg пояснили, до чого готується Путін

Росія планує у 2027 році витратити на військові потреби 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд. Це більш ніж на 40% перевищує обсяг видатків, закладений на 2026 рік, і майже на 380% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив Bloomberg. За даними агентства, такі бюджетні плани свідчать, що Кремль розраховує на тривале продовження війни в Україні.

Водночас у найближчі роки Москва не планує суттєво зменшувати фінансування армії. У 2028 році на військові потреби, за прогнозами російських чиновників, передбачено 16,6 трлн рублів, а у 2029-му – 16,3 трлн рублів.

У Bloomberg зазначають, що нинішні бюджетні плани є різким розворотом порівняно із ситуацією рік тому. Тоді російська влада планувала стримати зростання військових видатків, скоротити бюджетний дефіцит і відновити резерви, вичерпані під час війни.

Новий бюджет РФ формують у час, коли переговори за посередництва США значною мірою зайшли в глухий кут, європейські чиновники дедалі частіше попереджають про гібридні атаки, які координуються з Москви, а Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі.

На цьому тлі Bloomberg звертає увагу і на заяви російського диктатора Володимира Путіна. 1 жовтня він знову погрожував застосувати весь російський арсенал озброєнь, якщо хтось спробує напасти на Калінінград чи інший регіон РФ.

Путін також заявив, що нібито "ніхто не має таких засобів ураження, які має Росія".

За даними Bloomberg, зростання військових витрат посилює тиск на Захід на тлі загострення риторики між європейськими столицями та Москвою.

Напередодні в Росії заявили, що вважають європейські країни, які допомагають Україні, "безпосередньо залученими" до конфлікту. Також у Москві попередили, що російські війська можуть завдавати ударів по підприємствах оборонної промисловості за межами України.

Водночас європейські чиновники попереджають, що Москва може активізувати гібридну кампанію проти союзників України.

Як писав OBOZ.UA, війна дедалі сильніше тисне на російський бюджет. За даними Інституту вивчення війни (ISW), за січень–серпень 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 5,8 трлн рублів ($67,87 млрд, або 2,5% ВВП) – це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Серед причин такого розриву – непередбачене зростання видатків на тлі скорочення доходів від нафти й газу. Водночас російська влада урізає фінансування статей, не пов'язаних із війною.

За оцінкою ISW, високі оборонні витрати та жорстка монетарна політика посилюють тиск на російську економіку. Це, зокрема, супроводжується стагнацією зростання ВВП та високою інфляцією.