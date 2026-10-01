"Росія випробовує нас": генсек НАТО попередив Європу про нову хвилю гібридних атак

Європейці мають готуватися до того, що Росія регулярно здійснюватиме диверсії, підпали й інші гібридні атаки в їхніх країнах. У цих умовах потрібно бути пильними, але водночас не панікувати та продовжувати підтримувати Україну.

Із цим попередженням виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Як пише Bloomberg, у четвер, 1 жовтня, він провів брифінг для медіа в Німеччині разом із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

"Ми бачимо, як Росія випробовує нас по всій Європі. Ми маємо бути готовими до того, що кампанія ворожих дій РФ проти союзників продовжиться. Ми всі повинні залишатися пильними, ми всі повинні залишатися напоготові", – закликав Рютте.

Цю позицію розділяє і німецький канцлер. Мерц вказав на те, що Берлін збільшує свої військові витрати. Очільник нідерландського уряду Єттен додав, що Німеччина й Нідерланди нарощують взаємодію своїх розвідок "до безпрецедентного рівня".

Генсек Північноатлантичного альянсу додав, що панікувати через російські погрози Європі не варто. З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Кремль уже неодноразово "застерігав" країни НАТО.

"Зберігайте спокій, продовжуйте підтримувати Україну. Зберігайте спокій, бо в нас є все необхідне. У нас є все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території союзників", – запевнив Рютте.

Роб Єттен, Фрідріх Мерц і Ма... Джерело: Bundestag / Tobias Koch Розгорнути

Роб Єттен, Фрідріх Мерц і Ма... Джерело: Bundestag / Tobias Koch Розгорнути

Мерц і Рютте Джерело: Bundestag / Tobias Koch

Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно Російська Федерація виступила з погрозами на адресу НАТО через Калінінград. Москва звинуватила Північноатлантичний альянс у намірах ізолювати цей анклав від РФ і заявила про готовність "застосувати весь наявний у розпорядженні арсенал озброєння" для його захисту.

– Раніше Марк Рютте розповів, які варіанти відповіді є у НАТО на російські гібридні атаки.