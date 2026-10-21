"Росія веде цифрову війну": Польща пригрозила соцмережам штрафами за російські фейки

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що соціальні мережі є "мовчазним союзником" російських ботів та ГРУ в дезінформаційній діяльності та погано реагують на відповідні скарги. Ба більше, вони діють умисно, щоб отримати прибуток від дезінформації.

Також він зазначив, що ігнорування державних запитів цими платформами каратиметься штрафом. Про це повідомило видання Reuters.

Що відомо

За даними польського Національного дослідницького інституту NASK, із понад 65 000 повідомлень про фейкові акаунти та дезінформацію, надісланих їм у першій половині 2026 року, платформи відреагували на менше ніж чверть із них. При цьому Discord, Google, Meta, X, Telegram та TikTok не одразу відповіли на запити про коментарі.

За словами Гавковського, платформи соціальних мереж є мовчазним союзником у російській дезінформаційній кампанії.

"Триває цифрова війна з Росією, і всередині цієї цифрової війни лежить фронт дезінформації. На цьому фронті дезінформації є мовчазний союзник російських ботів та кремлівського ГРУ: платформи соціальних мереж", – сказав Гавковський.

Він наголосив, що соціальні мережі ніяк не борються з російською дезінформацією.

"Соціальні мережі нічого з цим не роблять", – додав він під час пресконференції.

Зазначається, що дані польського NASK показали, що з усіх зареєстрованих випадків дезінформації та фейкових акаунтів платформи соціальних мереж видалили 7% і модерували понад 17%.

"Дані вказують не просто на провал, а на навмисні дії платформ, які отримують прибуток від дезінформації, використовують її та розглядають як джерело свого доходу", – сказав Гавковський.

Видання нагадало, що Польща та інші західні країни неодноразово звинувачували Росію в поширенні дезінформації з метою посіяти розкол та дестабілізувати їхні суспільства. Зі свого боку в Москві заперечують такі звинувачення та стверджують, що західні лідери навмисно перебільшують загрозу з боку Росії заради власних політичних цілей.

Штрафи за ігнорування державних запитів

Він додав, що звернувся з вимогою до платформ створити ефективні команди модерації контенту, які розмовляють польською мовою та підтримуватимуть прямий зв’язок у режимі реального часу з відповідними організаціями, що повідомляють про такий контент.

Також міністр цифрових технологій вимагав негайного видалення будь-яких виявлених бот-мереж, скорочення часу реагування на такі повідомлення, а також ліквідації того, що він назвав фіктивними процесами апеляцій.

Окрім того, він пригрозив штрафами, якщо державне звернення з цього приводу залишиться без розгляду.

"Я чітко дав зрозуміти, що будь-який запит держави, який залишиться невиконаним цими платформами, призведе до судового розгляду щодо накладення на них фінансових санкцій", – також сказав Гавковський.

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