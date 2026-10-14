Росія розглядає сценарії війни з Європою до 2045 року: розвідка розкрила подробиці

Російський диктатор Володимир Путін та представники його оточення регулярно заперечують наміри Росії щодо нападу на Європу – і паралельно погрожують ядерним озброєнням. Усе це є частиною системної кампанії РФ із залякування європейських країн із метою підірвати підтримку України.

Втім, за даними Служби зовнішньої розвідки, Москва розглядає можливість збройного протистояння з Європою як один зі сценаріїв військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов’язані з Північною Європою, під загрозою також країни Балтії і не тільки.

У СЗР застерігають про плани РФ щодо збройного протистояння з Європою

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно на засіданні клубу "Валдай" вкотре заявив, що Росія нібито не збирається нападати на Європу – і тут же пригрозив застосуванням "усіх наявних озброєнь" включно з ядерним у разі "удару по Росії".

"Така риторика – частина системної кампанії залякування європейських урядів і суспільств. Її мета – стримати військову підтримку України, послабити готовність Європи посилювати власну обороноздатність та сформувати страх перед прямою конфронтацією", – зазначили у СЗР.

Водночас, застерігають у розвідці, публічні заяви Кремля ніяк не корелюють з його реальними планами.

"Сьогодні головна мета Росії на європейському напрямі – підірвати підтримку України, зберігаючи для себе мінімально можливий рівень ризику. Для цього Москва має значно ефективніший інструментарій, ніж пряме вторгнення. Йдеться про гібридну війну: диверсії, кібератаки, операції впливу, дезінформація, "випадкові візити" дронів та шпіонаж. За даними СЗРУ, у Європі перебувають майже чотириста співробітників російських спецслужб. Їхня діяльність дає Москві змогу системно перевіряти межі допустимого, намагаючись діяти нижче порогу, який може запустити колективну відповідь НАТО", – застерігають у СЗР.

Від ідеї прямого воєнного протистояння з Європою Москва також не відмовилася. Кремль розглядає цілу низку сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

Одразу шість із них пов’язані з Північною Європою. Активно опрацьовуються також сценарії щодо Польщі та країн Балтії.

"Путінський режим апріорі потребує зовнішнього ворога для виправдання власної політики, мобілізації суспільства та збереження контролю над ним. Сьогодні мета Росії – підрив європейської єдності та дискредитації її безпекової архітектури. Один із можливих інструментів – контрольована регіональна криза на східному фланзі НАТО. За російськими оцінками, країни Балтії є однією з найбільш вразливих ланок європейської безпеки. Сценарій може передбачати створення ситуації, у якій Альянс буде змушений ухвалювати рішення в умовах невизначеності та обмеженого часу. Мета – не перемогти НАТО у військовому сенсі, а продемонструвати його нібито неспроможність оперативно реагувати та колективно захищати своїх членів", – кажуть у СЗР.

У зовнішній розвідці зауважили, що було би помилкою вважати, що Кремль будує свої плани, залишаючи поза увагою настрої росіян. А вони, за даними ECFR, вважають найбільш "недружніми країнами" Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Фінляндію та країни Балтії

61% опитаних вважає, що настав час для переговорів, але 59% – що в разі їхньої невдачі варто посилити агресивні дії.

"Отже, російська загроза для Європи давно вийшла за межі можливого прямого нападу Москви. Росія готується до довгострокового протистояння, в якому український та європейський напрями є взаємопов’язаними. Відтак Європа має сприймати Україну не як периферію власної безпеки, а як її незамінний передовий рубіж, принципом якого є неподільність безпеки України та Європи. Посилення власної обороноздатності, зниження енергетичної залежності, послідовний економічний тиск на Росію, а головне – підтримка України – це не окремі політичні рішення, а елементи однієї великої стратегії стримування спільного ворога", – резюмували в СЗР.

Як повідомляв OBOZ.UA, відомий журналіст та публіцист Віталій Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі. Він сигналізував про зміну підходу Росії до застосування ядерної зброї.

Портников впевнений, що Путін фактично визнав можливість використання ядерного арсеналу, тоді як раніше російська риторика спиралася на тезу про неможливість перемоги в ядерній війні.