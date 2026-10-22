Блог | Росія придушує – Америка домовляється. Урок історії 1863 року

1 січня 1863 року – Президент США Лінкольн проголошує звільнення поневолених людей на територіях, охоплених прокламацією.

22 січня 1863 року – починається польське Січневе повстання проти Російської імперії за здобуття незалежності Польщі. Франція, Велика Британія та Австрія виступили з дипломатичними вимогами до Росії – про неприпустимість силового придушення повстання. Ці ж держави звернулися до США, щоб американці підтримали європейські держави у польському питанні і "натиснули" на Росію.

11 травня 1863 року – американський державний секретар Вільям Сьюард відмовляється приєднатися до дипломатичного виступу Франції, Великої Британії та Австрії щодо польського питання. А Олександра II (імператора Росії) хвалив як визволителя людей.

Вашингтон натомість починає розвивати економічні відносини з Москвою. Уряд США пропонує Росії великий бізнесовий проєкт. Американці планували з'єднати Сан-Франциско з Лондоном і Парижем телеграфною лінією, яка проходила б через Північну Америку, Аляску, Берингову протоку, Сибір і європейську частину Російської імперії.

Умови були досить вигідними для американської сторони:

- право на безкоштовне прокладання телеграфної лінії.

- право на безкоштовне використання будівельних матеріалів.

- винятковий привілей терміном на 33 роки після завершення будівництва.

- право на відрахування в розмірі 40% за транзитні телеграми, що передавалися російськими лініями.

17 червня 1863 року – Кассій Клей (дипломат, посланник США в Росії) в одному листі повідомив Сьюарду про дві події: задоволення російської влади американською позицією щодо Польщі та надання концесії на телеграф. Клей свідомо розглядав американську дипломатичну позицію як моральну підтримку російського уряду в боротьбі за збереження імперії.

Виникла промовиста ситуація: Російська імперія придушувала польське повстання, європейські держави намагалися чинити на неї тиск, а США утримувалися від такого тиску й одночасно домовлялися з російським урядом про масштабний комерційний проєкт.

Для польського національного руху головною проблемою стала відсутність реальної міжнародної допомоги. У польській публіцистиці 1863 року критикували суперечність між американськими деклараціями свободи та підтримкою територіальної цілісності Російської імперії. Польська преса навіть припускала існування таємного військового союзу США та Росії. Серед європейських журналістів і політичних оглядачів циркулювали припущення про значно тісніше американсько-російське військове співробітництво, ніж визнавали офіційно. В англійській пресі писали про неприємне враження, яке це справляло на людей, які вважають, що республіканці повинні виступати проти гноблення. Зазначалося також, що частина американців у прагненні досягти своїх політичних цілей починає забувати власні принципи.

"Московський прапор охолодив серця американців до Польщі" – формулювання еміграційного Центрального Польского комітету (в США).

Восени 1864 року польське повстання було придушене російськими військами. Загинули десятки тисяч поляків.

Конгрес США 1 липня 1864 року ухвалив спеціальний закон про сприяння телеграфному сполученню між Східним і Західним континентами.

Але вже на початку будівництва виникла суперечка через гроші між Росією і США. Спочатку домовилися, а потім Росія почала вимагати більшої частки доходів.

А 27 липня 1866 року завершилося успішне прокладання нового трансатлантичного телеграфного кабелю. Завдяки проєкту Сайруса Філда (Cyrus W. Field, американський підприємець, фінансист) вдалося встановити надійний телеграфний зв'язок між Європою та Північною Америкою по дну Атлантичного океану. 25 березня 1867 року керівництво Western Union офіційно повідомило Сьюарда про рішення припинити роботи з прокладання телеграфу російською територією. У листі компанія пояснювала, що нові трансатлантичні кабелі виявилися ефективними й порівняно дешевими в експлуатації, а очікуваний обсяг міжнародного телеграфного обміну не виправдовував одночасного існування двох великих маршрутів. До моменту припинення проєкту Western Union витратила близько 3 мільйонів доларів.

Карта проєкту про наявні тел... Джерело: facebook.com Розгорнути

P.S. На зображенні – історична карта проєкту. На ній показували наявні телеграфні магістралі та відрізки, які планували побудувати.