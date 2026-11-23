Росія модернізує важливий гарнізон біля кордону з Фінляндією: що відомо

Росія розпочала масштабну реконструкцію військового гарнізону Каменка на Карельському перешийку, приблизно за 60 кілометрів від кордону з Фінляндією. Супутникові знімки за 2025–2026 роки свідчать про демонтаж значної кількості старих споруд і будівництво нової інфраструктури для російських військових.

Про це повідомляє фінське видання Yle.fi, яке проаналізувало супутникові знімки військового об'єкта. Журналісти встановили, що роботи ведуться одразу на кількох ділянках гарнізону. Військовий експерт Марко Еклунд, який тривалий час працював у військовій розвідці Фінляндії, пояснив значення цієї бази та оцінив зміни її інфраструктури.

Військове посилення

Каменка є головним гарнізоном російських сухопутних військ на фінському напрямку. Великий військовий комплекс і прилеглий полігон використовує 69-та мотострілецька дивізія.

Кам'янський гарнізон будуєть... Джерело: Juha Rissanen / Yle Розгорнути

Раніше, починаючи з кінця 1990-х років, на цій території дислокувалася бригада чисельністю приблизно 4400 військовослужбовців. Тепер її місце займає дивізія, яку, згідно з планами, мають укомплектувати до 11 тисяч військових. Водночас її формування ще триває.

Зміни пов'язані з рішенням Москви посилити військову присутність на північному заході Росії. У 2024 році країна відновила Ленінградський військовий округ, пояснюючи це необхідністю реагувати на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Очікується, що чисельність російських військ поблизу північних кордонів Альянсу поступово зростатиме.

Каменку також використовують як навчальний центр для підготовки військових до війни. Військовослужбовці дивізії вже беруть участь у бойових діях проти України, зокрема на Харківському напрямку.

Детальніше показують південн... Джерело: Juha Rissanen / Yle Розгорнути

Нові споруди

Супутникові знімки, зроблені 26 вересня 2025 року та 22 вересня 2026-го, демонструють масштаб змін на території гарнізону. У його південній частині демонтували численні старі ангари, господарські споруди, а також дві їдальні та два казармені корпуси.

За оцінкою Марка Еклунда, під знесення потрапили понад десять ангарів для військової техніки та ремонтних приміщень різного розміру і стану. Частина з них, імовірно, вже тривалий час не використовувалася.

Ще одна ділянка будівництва розташована на захід від дороги, яка проходить через гарнізон із півночі на південь у напрямку Виборга. Там також демонтували великі ангари для автомобільної та іншої техніки. Водночас, за словами експерта, на цій території поки що небагато нового будівництва, а старих і покинутих складів та навісів залишається чимало.

Гарнізон Кам'янки розділений... Джерело: Juha Rissanen / Yle Розгорнути

Окрему увагу привертає створення навчальної інфраструктури. Раніше Yle першою повідомила про появу в Каменці наметового містечка, де розміщують військовослужбовців під час підготовки. Воно продовжує функціонувати, хоча кількість наметів зменшилася. Видання Iltalehti також розповідало про будівництво нових стрільбищ та ангарів поблизу них.

Марко Еклунд вважає, що в Каменці створюють сучасний навчальний центр для бойової підготовки та стрільб. На території вже облаштували стрільбища з земляними валами та укриттями для стрільців.

Експерт пояснив, що місцевість навколо гарнізону має піщаний ґрунт, який легко загоряється. Тому на ділянці завдовжки понад кілометр прибрали верхній шар рослинності, а в тиловій частині викопали водойми для запасу води, необхідної під час гасіння пожеж.

Побудовані криті тири з укри... Джерело: Juha Rissanen / Yle Розгорнути

За словами Еклунда, полігони Каменки дають змогу проводити стрільби з різних дистанцій, використовуючи легке та частково важче озброєння. Найближче село Лейпясуо розташоване приблизно за 10 кілометрів.

Військовий експерт наголошує, що зі збільшенням кількості військовослужбовців зростатимуть і вимоги до навчальної інфраструктури. Якщо йдеться про тисячі людей, підготовка зі стрільби має відбуватися у великих масштабах, тому гарнізону потрібна сучасна та функціональна база.

Також на території комплексу будують православну каплицю для військовослужбовців. За інформацією Виборзького телебачення, дерев'яний каркас споруди нещодавно довели до рівня даху. Усередині планують розмістити меморіальні таблички з іменами російських військових, загиблих у війні проти України, повідомили у Виборзькій єпархії.

Невизначена база

Будівельні роботи ведуться також у сусідньому гарнізоні Кирилівське, який розташований приблизно за вісім кілометрів на схід від Каменки. Минулого року там звели один великий будівельний комплекс і ще кілька менших ангарів.

Призначення основної нової споруди поки залишається загадкою навіть для військового експерта Марка Еклунда. Він припускає, що там можуть облаштувати навчальний центр, оскільки будівля не схожа на типові військові казарми чи інші стандартні об'єкти гарнізонної інфраструктури.

Це може бути навчальний центр. Джерело: Juha Rissanen / Yle

Водночас експерт не вважає, що споруда пов'язана з розташованим неподалік артилерійським складом боєприпасів. За його словами, малоймовірно, що склад бомб або боєприпасів будували б посеред житлової забудови.

Корупційні проблеми

Модернізація військових об'єктів у Карелії відбувається на тлі повідомлень про корупцію в російській армії. За оцінками навіть російських державних органів, через корупційні схеми зникає приблизно п'ята частина коштів, виділених на військові потреби.

Зокрема, Telegram-канал "Сєвєрний" повідомляв про затримки з будівництвом гарнізону для 22-го мотострілецького полку. За його інформацією, гроші, призначені для цього проєкту, могли привласнити.

Водночас до повідомлень цього каналу варто ставитися обережно. Він позиціонує себе як російський військовий блог, однак дослідники, які аналізують джерела інформації про війну, вважають його частиною української інформаційної операції. Точне місце будівництва, про яке йдеться в публікації, невідоме. Оскільки полк має увійти до складу дивізії, яку формують у Карелії, імовірним місцем розташування називають околиці Петрозаводська.

Інші військові об'єкти

Раніше Yle також повідомляло про будівництво двох нових гарнізонів у Новій Вільзі на західній околиці Петрозаводська та поблизу центру міста. Крім того, журналісти першими розповіли про реконструкцію гарнізону Рибка та появу нових ангарів на військовому складі техніки в Петрозаводську.

Будівництво на більшості цих об'єктів продовжується. Зокрема, за останні місяці на території складу військової техніки звели ще три ангари.

На тлі цих робіт наприкінці жовтня в Росії затримали командувача Ленінградської військово-морської бази та офіцера фінансового управління Міністерства оборони. Їх підозрюють в отриманні хабарів.

Про затримання першим повідомило петербурзьке видання Fontanka. За версією російських правоохоронців, підозрювані отримували гроші від підприємців, які незаконно використовували земельні ділянки військово-морської бази.

Будівельні компанії вивозили з території бази пісок і гравій, а натомість завозили будівельні відходи. За даними російських правоохоронців, саме за таке використання військової території підприємці платили посадовцям хабарі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія відновила Ленінградський військовий округ у 2024 році на тлі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.