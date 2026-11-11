Росія хоче укласти з країнами-членами НАТО пакти про ненапад, – Дробінін

Росія хоче укласти двосторонні пакти про ненапад з окремими країнами-членами НАТО в межах формування нової архітектури безпеки Європи. Таку пропозицію представив російський дипломат Олексій Дробінін під час конференції в Москві, озвучивши кілька варіантів майбутніх домовленостей між РФ та державами-членами Альянсу.

Про це повідомляє Reuters. Видання зазначає, що пропозиції пролунали на тлі переговорів в Абу-Дабі, щодо завершення війни в Україні, під час яких питання нового безпекового устрою Європи стало однією з центральних тем.

Які домовленості пропонує Москва

За словами Дробініна, Росія розглядає три можливі формати майбутніх безпекових домовленостей.

Перший передбачає створення колективного оборонного союзу або укладення двосторонніх угод про взаємну допомогу – за прикладом домовленостей, які Москва має з Білоруссю та Північною Кореєю.

Другий варіант передбачає політичні угоди про відмову від допомоги противникам одна одної в разі агресії. Як приклад Дробінін навів договір між Росією та Іраном.

Третій формат передбачає укладення двосторонніх договорів про взаємний ненапад з окремими державами – членами НАТО. Натомість ці країни могли б отримати додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Росії.

Водночас російський дипломат не уточнив, які саме країни Альянсу Москва хотіла б бачити учасниками таких домовленостей.

Безпека Європи стала головною темою переговорів в Абу-Дабі

Українська, американська та російська делегації провели переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 та 11 листопада. Головною темою перемовин стала європейська система безпеки.

Про це заявив помічник російського диктатора Володимир Мединський, який очолював російську делегацію. Проте він не розкрив подробиць обговорення.

Водночас європейські політики виступають проти обговорення загальної архітектури безпеки Європи до досягнення домовленостей щодо України, зокрема про припинення вогню. Однак американські посадовці дали зрозуміти, що Вашингтон готовий до такого обговорення.

Як повідомляв OBOZ.UA, за підсумками переговорів в Абу-Дабі, які провели українська, американська та російська делегації, сторони обмінялися позиціями, однак порозуміння вдалося досягти не з усіх питань. Також Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими.