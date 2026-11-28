Росія хоче обміняти бразильську футболістку на свого шпигуна: у Bloomberg розкрили подробиці

Росія намагається домовитися з Бразилією про обмін ув'язненої спортсменки Летиції "Леле" Вільяр на Сергія Черкасова, якого підозрюють у шпигунстві на користь російської розвідки. Чоловік відбуває п'ятирічний термін у бразильській в'язниці, а США раніше вимагали його екстрадиції.

Про це повідомляє Bloomberg. Бразильська спортсменка вже звернулася безпосередньо до президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти її звільненню.

Летиція Вільяр перебуває під вартою в Росії з липня 2025 року. Її затримали через ввезення гашишу на територію країни. Спортсменка виступала за національну збірну Бразилії з пляжного футболу та здобула низку міжнародних титулів на клубному рівні.

Російська сторона розглядає можливість її повернення до Бразилії в межах обміну на Сергія Черкасова. Останній є фігурантом справи про шпигунство, яку розслідують американські правоохоронці.

Вільяр намагається домогтися втручання бразильської влади. У листі до президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, надісланому цього місяця, вона описала умови свого перебування у російській в'язниці та попросила допомогти повернутися додому.

"Немає слів, які могли б виразити або передати всі страждання, тягар і біль, які я відчуваю, перебуваючи в цьому місці", – написала спортсменка.

Міністерство закордонних справ Бразилії підтвердило, що стежить за ситуацією та надає консульську допомогу Вільяр і її родині. Водночас у Міністерстві юстиції країни відмовилися коментувати справу, яка перебуває на розгляді.

Хто такий Сергій Черкасов і чому його розшукують США

Сергія Черкасова затримали у Бразилії 2022 року після того, як нідерландська влада відмовила йому у в'їзді до країни. Він намагався потрапити на стажування до Міжнародного кримінального суду, використовуючи підроблену бразильську особу.

До цього Черкасов користувався бразильським паспортом, щоб подорожувати до США та навчатися в Університеті Джонса Гопкінса. У 2023 році американська влада висунула йому обвинувачення у діяльності агента російської розвідки та звернулася із запитом про його екстрадицію.

Однак Бразилія відмовила Сполученим Штатам. Верховний суд країни схвалив можливість подальшої передачі Черкасова Росії після завершення судових процедур у Бразилії. У липні бразильська влада також ухвалила рішення про його видворення після відбуття покарання або звільнення за рішенням суду.

Водночас бразильська поліція не знайшла доказів того, що Черкасов шпигував за урядом, компаніями чи установами Бразилії.

Подібний обмін уже відбувався між США та Росією

Випадок із Вільяр не є першим, коли затримання іноземного спортсмена в Росії стає частиною переговорів про обмін ув'язненими.

У 2022 році американську баскетболістку Бріттні Грайнер звільнили в межах обміну на російського торговця зброєю Віктора Бута. Спортсменку засудили до дев'яти років ув'язнення після того, як московські митники виявили в її багажі картриджі для електронних сигарет із канабісовою олією.

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