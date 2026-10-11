Росія готує вбивства керівників оборонних підприємств країн Європи – FT

Західні розвідувальні служби попередили керівників європейських оборонних підприємств про активізацію російських спроб організувати замахи на них. Через зростання загроз компанії посилюють особисту охорону своїх топменеджерів, зокрема за рекомендаціями урядових служб безпеки.

За даними розвідок, Кремль прагне розширити диверсійні та гібридні операції в Європі, щоб послабити підтримку України. Про це повідомляє Financial Times.

Керівники оборонних підприємств стали мішенями

Financial Times поспілкувалася з представниками п'яти європейських розвідувальних служб. За їхніми даними, російські агенти становлять загрозу керівникам і високопосадовцям оборонних компаній, зокрема невеликих підприємств, які виробляють безпілотники та комплектуючі до них.

"Рівень загрози у Європі підвищився. Загрози не лише майну, а й людям", – заявив високопоставлений співробітник європейської розвідки.

У Федеральній службі захисту конституції Німеччини (BfV) повідомили, що значно розширили взаємодію з керівництвом оборонних підприємств і рекомендують, зокрема, залучати приватну охорону.

Глава BfV Сінан Селен попередив німецьких парламентаріїв про навмисне планування актів насильства з боку Росії або підконтрольних їй структур. За його словами, змінюються цілі, методи та коло залучених осіб, зокрема через використання організованої злочинності.

Кілька керівників оборонних підприємств розповіли виданню, що протягом останніх шести місяців посилили заходи особистої безпеки. Інші вдаються до додаткового захисту під час закордонних поїздок.

Як російська розвідка організовує операції

За даними розвідувальних джерел, за такими змовами значною мірою стоїть ГРУ – російська військова розвідка. Вона нібито співпрацює з організованими злочинними угрупованнями та використовує транскордонні мережі агентів.

Завдання з розвідки, логістики, планування та виконання операцій розподіляють між різними осередками й окремими людьми. Такий підхід відрізняється від практики залучення одного виконавця, завербованого через інтернет за гроші.

У деяких випадках підготовку замахів уже вдалося викрити та зупинити. В інших фіксували підозрілу активність, зокрема стеження за людьми вдома та на роботі.

Водночас представники служб безпеки наголошують, що для досягнення мети Кремлю не обов'язково доводити замахи до кінця.

"З російської точки зору, головна мета, як і раніше, носить психологічний характер", – зазначив один зі співробітників розвідки.

За його словами, відчуття постійної небезпеки має змусити людей двічі подумати, перш ніж співпрацювати з Україною.

Компанії посилюють захист через загрози

Експерти з безпеки повідомляють про збільшення кількості запитів від оборонних підприємств, а також компаній у сферах енергетики та критичної інфраструктури щодо захисту працівників.

Клодін Фрай із лондонського офісу компанії Control Risks заявила, що загроза замахів стала одним із ключових питань для бізнесу. Компанії намагаються оцінити серйозність ризиків і визначити, як їм протидіяти.

Водночас керівники підприємств попереджають, що витрати на посилену охорону людей та об'єктів можуть стати надмірним тягарем, особливо для стартапів. Один із керівників повідомив, що його компанія нещодавно перенесла виробничий майданчик до Західної Європи, щоб захистити його від російських загроз.

У серпні у Швеції затримали двох молодих росіян, які розбили намет неподалік будинку генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона. Згодом їх відпустили.

Замах на керівника Rheinmetall

Керівники найбільших оборонних компаній Європи перебувають у стані підвищеної готовності з початку 2024 року. Тоді американська та німецька розвідки викрили російську змову проти Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall.

За даними джерел у розвідці, російські агенти планували гучне вбивство. Паппергер, який активно підтримував озброєння України для протидії Росії, був однією з цілей.

Сам керівник Rheinmetall заявив, що тепер перебуває під цілодобовою охороною приватних охоронців і поліції.

Як повідомляв OBOZ.UA, керівництво країн Євросоюзу поки що "тихо" готується до нових російських гібридних атак, які, на відміну від вже тих, що сталися, можуть мати "жахливий сценарій" включно із численними жертвами. Причому попри існування НАТО і договору про колективну оборону, європейські столиці окремо обговорюють власні сценарії реагування.