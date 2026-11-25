Росія готує анексію Абхазії та Південної Осетії – грузинська розвідка

Служба державної безпеки Грузії назвала російську окупацію Абхазії та Південної Осетії головною загрозою для національної безпеки країни. У Тбілісі вважають, що Москва готується до анексії цих територій.

Про це пише The Insider. Видання посилається на річний звіт грузинської СДБ, який у парламенті представив заступник глави відомства Давид Арчвадзе. З нього випливає, що кількість випадків облаштування та укріплення ліній окупації, зафіксованих грузинськими спецслужбами, за 2025 рік зросла на 26%.

Йдеться про встановлення огорож, колючого дроту, прикордонних знаків та іншої інфраструктури вздовж цієї лінії.

Окуповані Абхазія та Південна Осетія. Джерело: wikipedia.org

За словами Арчвадзе, російська політика спрямована на утримання контролю над окупованими територіями та "підготовку у настроях і сприйнятті населення сприятливого ґрунту для анексії". Для цього Москва використовує фінансові й економічні важелі, а також веде пропагандистську кампанію.

Що робить РФ

Країна-агресор продовжує поступову інтеграцію окупованих територій Грузії у свою систему. Ще у 2025 році Росія посилювала процеси, спрямовані на анексію Абхазії та Південної Осетії, і фактично прирівнювала їх до суб'єктів РФ.

Зокрема, Москва спростила порядок видачі російських паспортів і водійських посвідчень, направила на окуповані території співробітників Державтоінспекції, розширювала транспортне сполучення та субсидувала авіарейси до Сухумі.

Тим часом освітні та молодіжні проєкти за участю Росспівробітництва та російських вишів були й залишаються інструментом мовної, культурної та ідеологічної асиміляції місцевого населення, зазначають грузинські спецслужби.

Перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, якому доручено курувати ці території, у 2025 році відвідав Абхазію сім разів, а Південну Осетію – двічі. У СДБ пов’язують його призначення, зокрема, з масовими антиросійськими протестами в Абхазії в листопаді 2024 року та невдоволенням Москви ефективністю роботи влади Південної Осетії.

Крім того, Абхазія та Південна Осетія також зберігають значну фінансову залежність від Москви. У 2025 році Росія забезпечила близько 80% бюджету Південної Осетії та 38% бюджету Абхазії. Загалом на російське фінансування бюджетів двох територій припало близько 192 млн доларів, випливає з даних СДБ Грузії.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше, 7 серпня, уряди Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії засудили дії Росії в окупованих Абхазії та Південній Осетії. Країни заявили, що угода між Москвою та де-факто владою Південної Осетії, а також призначення громадянина Росії главою регіону викликають занепокоєння щодо можливої повномасштабної анексії.

Проросійський голова грузинського уряду, лідер партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе, своєю чергою, заявив про неможливість нині відновити дипломатичні відносини з Росією. Досить несподівано він звинуватив Кремль в агресії проти Грузії та окупації 20% грузинських територій, а Міністерство закордонних справ Грузії зазначило, що російські загарбники прямо зараз "розширюють свій незаконний контроль над окупованими регіонами та активно вживають заходів для їх фактичної анексії".

Кобахідзе та МЗС країни висунули вимогу – відмова Кремля від визнання незалежності окупованих Абхазії та Південної Осетії. Поки цього не станеться, дипломатичні відносини з РФ не буде відновлено.