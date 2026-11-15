"Росія дістала його з нафталіну": у Молдові відкинули сценарій федералізації країни

Федералізація Молдови, яка начебто обговорюється на перемовинах щодо миру в Україні, є "ідеєю, яку дістали з нафталіну". Цей сценарій недієздатний і суперечить офіційній політиці Кишиніва.

На цьому наголосив речник молдовського парламенту Ігор Гросу в коментарі журналістам TVR Moldova 14 листопада. Політик розкритикував "пропозицію", про обговорення якої повідомили джерела російського видання "Эхо".

Гросу нагадав, що єропейський курс держави закріплений у Конституції, тож "не це просто офіційна, а ультраофіційна позиція".

"Ми пройшли референдум, на якому люди проголосували, і ми внесли до Конституції Молдови вектор європейської інтеграції. Крапка. В усьому іншому всі ідеї, які Російська Федерація дістала з нафталіну, для нас не мають значення. Наш вектор спрямований туди (у бік ЄС. – Ред.)", – наголосив представник парламенту.

Що передувало

Раніше російське медіа написало, що на мирних переговорах начебто порушувалося питання "перебудови" Молдови.

Москва, за твердженням "Эхо", пропонувала варіант федералізації. Мовляв, у разі вступу Молдови до Європейського Союзу в Гагаузькій автономії та невизнаному Придністров'ї мають пройти референдуми про незалежність.

Додамо, що про аналогічну пропозицію російської сторони повідомляло також видання BILD. За його даними, таку ідею європейським делегатам представили, зокрема, під час переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Як повідомляв OBOZ.UA:

– ЄС міг би відкрити всі переговорні кластери з Україною та Молдовою до кінця поточного року. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, додавши, що він хотів би якнайшвидше перейти до цього етапу євроінтеграції і розраховує на позитивний результат до кінця грудня.

– На початку листопада президентка Мая Санду заявила, що Молдова є повністю енергетично незалежною від Російської Федерації. Це стало можливим через запуск лінії електропередачі Вулканешті – Кишинів, що з'єднала країну з Румунією та європейською енергосистемою.