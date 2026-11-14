"Робота як у казці": у Німеччині шукають мешканця для 850-річної вежі. Фото

У німецькому місті Бад-Вімпфен відкрили вакансію доглядача старовинної вежі, яка побудована 1170 року. Той, хто обійме цю посаду, має постійно жити у вежі й платити комунальні послуги, зарплату отримуватиме за рахунок вхідних квитків відвідувачів.

В обов'язки входить приймати відвідувачів, забезпечувати вхідні квитки та доглядати за будівлею. Про це повідомило видання Bild.

Які умови

У Німеччині шукають доглядача Блакитної вежі, якій 850 років. Ця людина має постійно проживати у вежі й сплачувати комунальні послуги. У будівлі є одна кімната, мінікухня та ванна кімната/туалет.

В обов'язки доглядача входить прийом гостей, збір коштів за вхідні квитки та догляд за історичною спорудою. Наголошується, що новий доглядач вежі повинен бути здоровим та фізично підготовленим, адже щоб піднятись нагору, треба подолати 134 сходинки. Також вітається доброзичливість, вміння спілкуватися з людьми й зацікавлення історією.

Зазначається, що стандартного трудового договору з містом немає. Зарплату доглядач отримуватиме за рахунок вхідних квитків – частину цих коштів він залишає собі.

Вакансію мають закрити до 1 березня 2027 року.

Пам'ятка працює з Великодня до других вихідних жовтня з вівторка по неділю з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:30.

Попередня доглядачка жила у вежі з 1996 року

Досі з 1996 року в Блакитній вежа жила та працювала попередня доглядачка Бланка Кнодель, яку називали "Королева Блакитної вежі". Жінка виховала там трьох своїх дітей, а в будівлі знайшлося місце для гідромасажної ванни та піаніно. Останній робочий день 75-річної жінки буде 10 січня 2027 року.

З 2017 по 2022 рік у вежі провели масштабну реконструкцію, у роботи було інвестовано понад шість мільйонів євро.

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