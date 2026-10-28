Путін прийняв у Москві президента Ірану: говорили про війну проти США

Російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан зустрілися на переговорах у Кремлі. Сторони підтвердили "необхідність продовження консультацій" Москви й Тегерана щодо регіональної обстановки на тлі війни Ірану та США.

Пезешкіана зустріли в московському аеропорту "Внуково-2" з почесною вартою та оркестром. Зустрів главу світської влади Ірану міністр енергетики Росії Сергій Цивільєв.

Про що говорили

Під час анонсу візиту президента Ірану до Москви російські пропагандисти вважали, що Путін і Пезешкіан підпишуть договір "про всеосяжне стратегічне партнерство" – документ, аналогічний тому, що Росія раніше уклала з Північною Кореєю. Така угода б змінила чинну, підписану в Москві ще 2001 року "про основи взаємин".

Але вже під час візиту іранця до Москви пропагандисти вже припинили таку риторику. У Кремлі офіційно повідомили про переговори сторін дуже стисло – лише що Путін з Пезешкіаном "обговорили ситуацію в близькосхідному регіоні".

Вочевидь, йдеться про війну США проти Ірану.

Візиту президента Ірану до Москви передував приїзд до Тегерана міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова – останній відвідав іранську столицю 19 жовтня.

"Президенти Ірану та Росії розглянули стан справ у двосторонніх відносинах та процес реалізації спільних проєктів, наголосивши на необхідності розвитку співпраці у різних сферах та продовження консультацій щодо розвитку регіональної обстановки", – так само невиразно прокоментували зустріч Путіна та Пезешкіана в офісі іранського президента.

Що передувало

Нагадаємо, що Масуд Пезешкіан, виступаючи на саміті так званої Співдружності Незалежних Держав – це було у Туркменістані, – закликав до створення нового формату регіонального співробітництва. Як відомо, СНД активно розвалюється і колишні країни "співдружності" масово денонсують договори. Натомість іранець запропонував переформатувати організацію в "СНД+", де плюсом має бути саме Іран.

Візит Пезешкіана до Москви можна було б назвати не вартим уваги явищем, якби не нещодавня заява президента США Дональда Трампа. Американець стверджує, що Росія нібито нічим не допомагає Ірану.

"Росія практично нічим не допомагає ісламській республіці Іран, – якщо взагалі допомагає, – хоча могла би робити набагато більше. І я хочу, щоб так і залишалося, і я доб’юся цього, якщо дурні не ставатимуть у мене на шляху", – стверджує Трамп.