"Приїхали ґвалтувати, грабувати й убивати": Трамп у своєму стилі привітав американців з Днем подяки

Президент США Дональд Трамп у привітанні з Днем подяки, яке відзначають 26 листопада, виступив із різкою критикою своїх політичних опонентів, журналістів і нелегальних іммігрантів. Він звинуватив їх у спробах зашкодити країні, а також заявив, що частину іноземців, які нібито прибули до США з метою вчиняти злочини, вже повернули на батьківщину.

Про це Трамп написав у четвер, 26 листопада, у своїй соцмережі Truth Social. Свій допис він почав із привітань американцям, яких назвав патріотами та людьми, що наполегливо працюють заради своєї країни.

Водночас президент не обійшовся без традиційних для нього випадів на адресу критиків.

Дональд Трамп привітав амери... Джерело: Truth Social Розгорнути

Економічні показники

Окремо Трамп звернувся до тих, хто, за його словами, оприлюднив неправдиві економічні показники напередодні виборів, а виправив їх лише із запізненням на три тижні.

Президент заявив, що після перегляду даних з'ясувалося, що ВВП США зріс на 4,3%, а не на 3,4%, як повідомляли раніше. Він назвав це "помилкою безпрецедентного масштабу", яка, на його думку, потребує негайного розслідування.

Йдеться про дані Бюро економічного аналізу США. 29 жовтня відомство оцінило зростання ВВП у 3,4% у річному вимірі, а 25 листопада переглянуло цей показник до 4,3%.

Випад проти сомалійців

Не залишив Трамп без уваги й тих, хто, на його думку, намагається повернути Сполучені Штати до "радикальних лівих поглядів". Він також звинуватив опонентів у прагненні змінити американську судову систему відповідно до норм шаріату та перерозподілити приватну власність.

Окрему частину допису президент присвятив сомалійській громаді у США. Іронічно він подякував тим 2% сомалійців, які, за його словами, працюють і не отримують державної допомоги.

"Я хочу подякувати 2% нашого сомалійського населення, які мають роботу й справді готові працювати, не отримуючи державної допомоги", – написав Трамп.

Він назвав цих людей чудовими американськими "громадянами", які заслуговують залишатися в країні та святкувати День подяки.

Водночас щодо решти представників громади президент висловився значно жорсткіше.

"Решту слід негайно вигнати, тим самим урятувавши великий штат Міннесота, який не матиме жодного шансу, якщо їм дозволять залишитися", – заявив він.

У Міннесоті, зокрема, переобралася до Палати представників США представниця сомалійської діаспори Ільхан Омар.

Реконструкція Білого дому

Також Трамп відповів критикам, незадоволеним реконструкцією Білого дому. Він заявив, що знайшов час у своєму напруженому графіку, щоб відремонтувати будівлю, яка, за його словами, потребувала значного оновлення.

Президент перерахував виконані роботи: ремонт 17 розбитих вікон, пошкоджених колон, відновлення елементів ліпнини, а також приведення до ладу штукатурки та фарбування.

"Я вважав, що після того, як Білий дім був збудований у 1792 році, настав час його відремонтувати, адже це, зрештою, один з головних символів нашої країни", – пояснив Трамп.

Він також заявив, що нині Білий дім має найкращий вигляд за всю свою історію. Крім того, президент анонсував появу там бальної зали, якої, за його словами, американські президенти прагнули понад 150 років.

Заяви про злочинців

Найрізкіші висловлювання Трамп залишив для нелегальних мігрантів, яких він звинуватив у злочинах на території США. Президент іронічно подякував убивцям, наркоторговцям та іншим правопорушникам, які, за його твердженням, незаконно потрапили до країни з в'язниць, психіатричних закладів та інших установ за кордоном.

"Вони приїхали ґвалтувати, грабувати й убивати американських громадян у безпрецедентних масштабах", – заявив глава Білого дому.

За його словами, більшість таких людей уже повернули до країн походження.

"Ми дуже за вами сумуємо, але ви більше ніколи не повернетеся, і Америка більше не дозволить, аби те, що ви з нами зробили, повторилося!" – підсумував Трамп.

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