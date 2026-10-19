Принцеса Нідерландів отримала військове звання сержанта: що відомо про її службу

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія минулої суботи отримала звання сержанта. Церемонія відбулася на борту вітрильного судна Statsraad Lehmkuhl у порту міста Ден-Гелдер.

Про підвищення принцеси розповіло Міністерство оборони Нідерландів, яке опублікувало інформацію про її службу. Амалія долучилася до програми Defensity College у 2025 році, а нині працює у складі Королівських військово-морських сил Нідерландів.

Як проходить служба

Минулого тижня принцеса вирушила в плавання разом з усіма курсантами першого року навчання на судні Statsraad Lehmkuhl. Це норвезький трищогловий вітрильник, побудований у 1914 році. Його регулярно використовують як навчальне судно для підготовки військових моряків.

Принцеса вирушила в плавання... Джерело: defensie.nl Розгорнути

Амалія бере участь у програмі Defensity College, яка дає студентам можливість поєднувати навчання з військовою роботою. Учасники програми здобувають практичний досвід у різних підрозділах збройних сил, а також проходять військові навчання та беруть участь у відповідних заходах.

Програма має на меті не лише підготовку майбутніх фахівців, а й зміцнення зв’язку між армією та суспільством. Вона також сприяє особистому, професійному та військовому розвитку студентів.

Зв’язок із монархією

Нідерландська королівська родина історично має тісні зв’язки зі збройними силами. Вільгельм Оранський був воєначальником, а пізніше королі країни мали верховне командування військами. Після ухвалення Конституції 1983 року ці повноваження перейшли до уряду.

Король Віллем-Александр також проходив військову службу. Він виконував обов’язки у Військово-морських силах, а згодом служив у сухопутних військах і військово-повітряних силах. Як монарх, він і надалі зберігає особливий зв’язок зі збройними силами країни.

Раніше OBOZ.UA писав, що 54-річна королева Нідерландів Максима у лютому 2026 року вирішила приєднатися до резерву збройних сил країни. Після проходження короткого курсу військової підготовки вона мала служити на умовах неповного робочого дня. Тоді не уточнювалося, у якому саме роді військ проходитиме службу королева.