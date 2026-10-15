"Прибрати анклави заради миру": Пашинян пропонує Азербайджану обмінятися з Вірменією територіями. Карта

Вірменії та Азербайджану потрібно пропорційно "обмінятися" анклавами й ексклавами, встановити чіткий кордон між країнами й назавжди відмовитися від взаємних територіальних претензій. Це наблизить підписання та ратифікацію міцної мирної угоди.

Про це 14 жовтня у відеозверненні у Facebook заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Він окреслив умови, які, на його думку, необхідні для остаточного врегулювання.

"Не повинно бути жодних анклавів чи ексклавів по обидва боки кордону. Іншими словами, дві країни повинні здійснити обмін територіями еквівалентних, точних розмірів", – сказав очільник уряду.

Вірменія повинна володіти землями площею 29 743 квадратних кілометри, а процеси делімітації та демаркації кордону мають проводитися на основі Алма-Атинської декларації, переконаний прем'єр.

Результатом має стати цілковита відмова Єревана й Баку від будь-яких претензій. У цьому контексті Пашинян згадав про "Карабах, Гардман, Ширван, Нахічевань", а також про "Західний Азербайджан".

"Вірменія та Азербайджан не повинні пред'являти жодних претензій одна до одної та повинні залишити одна одну в спокої з усіх питань", – стверджує політик.

За словами Пашиняна, під час коротких переговорів із президентом Ільгамом Алієвим на минулому тижні в Туркменістані на полях саміту СНД у нього склалося враження, що Азербайджан може підтримати ці ідеї.

"У мене складається попереднє враження, що ми маємо можливість надати миру конкретну форму, і ми будемо зайняті реалізацією цієї можливості найближчим часом", – сказав вірменський лідер.

Також він виступив за відкриття всіх транспортних маршрутів, зокрема тих, які дозволять сполучати частини Вірменії через територію Азербайджану, а частини Азербайджану – через Вірменію. Пашинян підтримує так званий проєкт "Шлях Трампа" і хоче, щоб дороги працювали "спираючись на логіку забезпечення та функціональності".

Як зараз виглядає кордон країн. Джерело: Al Jazeera

Як писав OBOZ.UA, влітку прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що йому важко говорити про стратегічне партнерство з РФ після того, як Москва не виконала свої зобов'язання в рамках Організації Договору з колективної безпеки.