Протитанкові рови і "зуби дракона": Латвія укріплює кордон з Росією. Відео

На східному кордоні Латвії з Росією та Білоруссю триває будівництво Балтійської оборонної лінії. Військові вже викопали чотири кілометри протитанкових ровів і встановили п'ять кілометрів бетонних загороджень, відомих як "зуби дракона".

Про це повідомляє латвійське суспільне медіа LSM. Журналісти Латвійського телебачення побували на будівельному майданчику в Балвському краї та показали, як там зводять оборонні споруди.

На цій ділянці бетонні загородження вже встановили у три ряди. Національна гвардія Латвії завершує їх монтаж. Кожна конструкція важить півтори тонни й сягає трохи більше метра заввишки.

Згодом на цій ділянці також викопають протитанковий рів завглибшки понад два метри. На інших відрізках кордону такі роботи вже ведуться: ширина деяких ровів перевищує п'ять метрів.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить понад 450 км. Однак суцільної лінії укріплень уздовж нього не буде. На окремих ділянках природними перешкодами для військової техніки є болота, озера та густі ліси. Штучні загородження встановлюють там, де для важкої техніки немає таких природних перешкод і пересуватися нею легше.

Старший сержант Едгарс Брієдіс з інженерної роти 2-ї Відземської бригади Національної гвардії пояснив, що бетонні конструкції розташовують на такій відстані одна від одної, щоб противник не міг проїхати між ними на техніці. Спеціальні отвори дозволяють з'єднувати кілька "зубів дракона", не даючи змоги витягнути їх окремо.

Подолати такі загородження без спеціального обладнання противнику не вдасться, пояснив військовий.

"Наприклад, щоб подолати протитанковий рів, його доведеться засипати або скористатися бойовими мостами. Для усунення "зубів дракона" потрібні інші системи", – зазначив Брієдіс.

На цій ділянці Балвського краю за прикордонною огорожею проходить російська залізниця. З латвійського боку вже викопали протитанкові рови, які згодом доповнять бетонними загородженнями.

Роботи триватимуть навіть узимку

На першому етапі вздовж східного кордону Латвії планують викопати 89 км протитанкових ровів. Наразі готові чотири кілометри, а першу ділянку завдовжки 27 км мають завершити вже навесні 2027 року.

У Національній гвардії наголошують, що роботи не припинятимуть навіть через зимову погоду. До них залучені військові, які доставляють матеріали зі складів, оператори техніки, що встановлюють бетонні конструкції та копають рови, а також фахівці, які стежать за правильністю розміщення загороджень.

До 2029 року на військове укріплення кордону Латвії передбачено 303 млн євро. Кошти спрямують не лише на облаштування протитанкових ровів і встановлення "зубів дракона", а й на розвиток інших оборонних систем.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фінляндія вивчає можливість облаштування протитанкових загороджень за українським зразком, щоб посилити захист свого кордону з Росією. Його протяжність становить близько 1340 км. У Гельсінкі хочуть з'ясувати, наскільки ефективними такі укріплення будуть у суворих північних погодних умовах.

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