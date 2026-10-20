Протести в Італії: уряд відправив 500 військових до Мілана, щоб вгамувати мародерів

Уряд Італії направляє до Мілана 500 військовослужбовців і пообіцяв "рішучу реакцію держави" на дії мітингувальників. Протести проти зростання вартості життя переросли у сутички з поліцією, акти вандалізму та мародерство. На суботу в Італії заплановані нові демонстрації.

Про це пише The Guardian. Уряд Джорджі Мелоні також хоче якнайшвидше затвердити нові, більш жорсткі заходи безпеки.

Зокрема, планується розширити застосування превентивного ув’язнення для неповнолітніх, посилити боротьбу з молодіжними бандами та заборонити зібрання осіб, які становлять загрозу громадському порядку.

За даними італійського інформаційного агентства Ansa, один із заходів безпеки, які розглядаються в країні, спрямований проти молоді-іммігрантів другого покоління, відомих як "маранца". Цим сленговим терміном позначають банди молодих людей, зазвичай із маргіналізованих районів.

Мелоні заявила у вівторок, 20 жовтня, що після шокуючих заворушень молоді на вихідних у Мілані та інших містах указом встановлюється новий злочин – участь у насильницькій демонстрації. За нього передбачені штрафи до 20 000 євро та позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Якщо під час маршу чи демонстрації ви приєднаєтеся до групи з п’яти або більше осіб і почнете кидати каміння, петарди чи палиці, тим самим ставлячи під загрозу безпеку всіх, вам загрожує до п’яти років позбавлення волі та, зрештою, до 20 000 євро штрафу. Якщо ваше обличчя було закрите або ви когось поранили, покарання збільшується; покарання також збільшуються для тих, хто вчиняє акти руйнування як частина групи", – пояснила премʼєрка.

Мелоні також окреслила новий принцип: "якщо ви щось порушили, ви за це платите, а якщо порушник неповнолітній, то платять його батьки".

Глава уряду заявила, що насильство є неприйнятним, і ніхто не може його применшувати чи виправдовувати.

Протести в Італії

Раніше ми писали про те, що в Італії у рамках протестів проти високої вартості життя 17 жовтня також відбулися заворушення за прикладом сусідньої Франції. Однак тут силовикам вдалося швидше розігнати агресивно налаштованих демонстрантів.

Десятки людей були заарештовані, причому багато з них були неповнолітніми. Сутички відбулися у Мілані, а також у Турині, Болоньї та Бергамо.

Наступного дня масові протести в Італії загострилися і переросли в сутички й мародерства. Лише в Мілані протягом 18 жовтня правоохоронці затримали 271 людину.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, коли кілька сотень протестувальників у капюшонах підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Албанії майже тиждень тривають протести, учасники яких вимагають відставки уряду та вдаються до насильства. Під час останніх зіткнень постраждали майже 60 людей.

До заворушень, що можуть призвести до кровопролиття, причетні Росія та Іран, цьому є докази. Про іноземне втручання заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

У Франції також продовжуються мітинги, які переросли у заворушення. В окремих районах Парижа у ніч на 20 жовтня оголошували комендантську годину з 23:00 до 06:00. Обмеження також запроваджували у Ліоні, Ліллі, Ніцці та інших містах Франції. Влада пояснювала такі заходи необхідністю відновити громадський порядок після подій минулих вихідних.