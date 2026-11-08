Сантьяго Пенья.

Президенту Парагваю оголосили імпічмент і взяли під варту: у чому його звинувачують

Влада Парагваю помістила колишнього президента Сантьяго Пенью під домашній арешт, а потім взяла його під варту. Напередодні депутати оголосили йому імпічмент на тлі політичної та фінансової кризи, спричиненої крахом цифрового банку Ueno. Через це мільйони клієнтів не можуть отримати доступ до своїх рахунків.

Спершу зазначалося, що Пенья залишатиметься під домашнім арештом, доки прокуратура визначатиме остаточні звинувачення проти нього. А згодом суд ухвалив рішення про тримання експрезидента під вартою у військовому об’єкті. Про це пишуть Reuters і Euronews.

Тим часом віцепрезидент Педро Альяна вже склав присягу та обійматиме посаду президента Парагваю до серпня 2028 року.

Подробиці справи

Пеньї висунули звинувачення у зловживанні службовим становищем та отриманні особистої вигоди. Суддя Умберто Отазу постановив, що утримання під вартою є необхідним для забезпечення того, щоб відсторонений політик залишався в країні на час розгляду справи.

Прокурори стверджують, що Пенья використовував свою посаду президента для впливу на рішення урядових органів та державних підприємств з метою збереження великих сум державних коштів на рахунках банку Ueno, незважаючи на те, що він підтримував фінансові зв’язки з цим кредитором.

Вони зазначають, що ці відносини створили конфлікт інтересів, оскільки Пенья заохочував, сприяв або впливав на прийняття рішень, що приносили користь банку. Експрезидент, який до березня 2025 року був акціонером холдингової компанії Ueno, заперечує будь-які правопорушення та стверджує, що проблеми банку були пов’язані з регуляторними питаннями.

За словами прокурорки Ненсі Саломон, за кожним із двох звинувачень, висунутих проти Пеньї, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Адвокат Пеньї, Рікардо Преда, повідомив журналістам, що той не визнає себе винним.

Колишнього голову Центрального банку Парагваю Карлоса Карвальйо Сполдінга теж взяли під варту. 6 листопада 2026 року він добровільно здався поліції та прибув до департаменту розслідувань після того, як прокуратура видала ордер на його затримання, звинувативши у зловживанні довірою, службовим становищем з метою особистої вигоди та підробці офіційних документів. Суд призначив йому 15 днів попереднього ув'язнення.

Як повідомляв OBOZ.UA, Палата представників США може відсторонити президента Дональда Трампа від посади через процедуру імпічменту вже до кінця 2027 року. Така вірогідність оцінюється у 75%.