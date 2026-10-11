Президент Бразилії звинуватив американську компанію у втручанні у вибори на користь його конкурента: що відбувається

Виборчий штаб президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив американську компанію Meta у можливому втручанні у виборчий процес на користь його суперника Флавіу Болсонару. Приводом стали ймовірні обмеження поширення дописів чинного глави держави та проблеми з відображенням його профілю в Instagram напередодні першого туру виборів.

Про це повідомляє AFP. У суботу, 10 жовтня, Вищий виборчий суд Бразилії (TSE) надав Meta 48 годин, щоб пояснити можливе зниження охоплення

У чому звинувачують Meta

У заяві виборчого штабу Лули йдеться, що останніми днями платформи Meta, якій належать Facebook, WhatsApp та Instagram, нібито обмежували поширення контенту президента. Зокрема, компанія, за твердженням штабу, не дозволяла просувати дописи Лули в стрічці Instagram, а також фіксувала перебої з підрахунком переглядів його публікацій, що могло вплинути на їхнє охоплення.

Крім того, перед першим туром голосування, який відбувся минулої неділі, профілі Лули та інших лівих політиків, як стверджує його команда, раптово зникали з результатів пошуку в Instagram.

"Сукупність технічних проблем викликає серйозні підозри, що дії Meta є спробою втручання у виборчий процес у Бразилії на користь кандидатури Флавіу Болсонару", – заявив виборчий штаб президента.

Що відповіла компанія

Вищий виборчий суд Бразилії зобов'язав Meta протягом 48 годин надати інформацію про заходи, застосовані до офіційних акаунтів Лули, а також пояснити аномалії в статистиці переглядів відео.

Водночас бразильський офіс компанії відкинув звинувачення, назвавши їх неправдивими та такими, що не підтверджуються фактами. У Meta заявили, що багато згаданих технічних проблем виникали не лише в Бразилії та не обмежувалися конкретними акаунтами.

Компанія також наголосила, що дотримується виборчого законодавства та прагне забезпечувати рівні умови для використання своїх платформ усіма учасниками виборчого процесу.

Що відомо про вибори в Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва балотується на четвертий президентський термін із перервами між ними. У другому турі, запланованому на 25 жовтня, він змагатиметься із сенатором Флавіу Болсонару – сином колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, який представляє ультраправий політичний табір.

За підсумками першого туру Флавіу Болсонару посів перше місце. Після голосування Лула, який не користується мобільним телефоном, активізував кампанію в соціальних мережах, зокрема почав публікувати відео зі зверненнями до своїх онлайн-підписників.

Виборчий штаб Лули вже подав скаргу до виборчого суду через імовірне обмеження поширення контенту.

Нагадаємо, президентські вибори в Бразилії вирішаться у другому турі, до якого вийшли чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару. За результатами підрахунку 99% бюлетенів, Болсонару набрав 47,03% голосів, а Лула – 45,16%.

Як писав OBOZ.UA, влада Бразилії відмовила у візах двом посадовцям адміністрації президента США Дональда Трампа, які планували відвідати країну. У Бразилії підозрювали, що американська делегація могла спробувати поставити під сумнів чесність виборчої системи напередодні президентських виборів.