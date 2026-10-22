Премію Сахарова присудили Міжнародному кримінальному суду, проти якого США ввели санкції: що відомо

Європейський парламент присудив Міжнародному кримінальному суду (МКС) премію Сахарова за свободу думки 2026 року. Відзнака стала сигналом підтримки суду з боку ЄС на тлі тиску адміністрації президента США Дональда Трампа, яка запроваджує обмеження проти установи та її посадовців.

Про перемогу суду оголосила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це повідомляє Rapporteur.

Євросоюз ґрунтується на повазі до багатосторонньої співпраці та міжнародних інституцій, а нагорода відзначає важливу роботу судів у забезпеченні міжнародного права та правосуддя.

"ЄС побудований на повазі до багатосторонності та міжнародних інституцій, і ця премія визнає важливу роботу судів у забезпеченні міжнародного права та справедливості", – заявила Мецола.

Ініціаторами висунення МКС стали представники групи соціалістів і демократів у Європарламенті. Французька соціалістка Хлоє Рідель, яка запропонувала кандидатуру суду, назвала перемогу історичною.

"Це послання надії та опору, адресоване Дональду Трампу. Ми підтримуватимемо МКС стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

Вибір МКС став несподіванкою, оскільки перед фінальним голосуванням суд не вважали фаворитом. Під час першого раунду три праві політичні групи – Європейська народна партія, Європейські консерватори та реформісти й група "Європа суверенних націй" – підтримали танзанійського опозиціонера Тунду Ліссу.

Кандидатуру МКС підтримала коаліція соціалістів і демократів, Renew Europe, "Зелених" та лівих. Група "Патріоти за Європу" висунула іранських сестер Таранех і Роміну Рахімі, однак після їхнього вибуття з конкурсу утрималася від підтримки Лісси під час фінального голосування. Це забезпечило прихильникам суду необхідну більшість.

Нідерландський депутат Європарламенту від Європейської народної партії Дірк Готінк зауважив, що нагорода не врятує МКС автоматично, однак стане чітким сигналом підтримки інституції та міжнародного права.

Відносини між Вашингтоном і Міжнародним кримінальним судом залишаються напруженими протягом багатьох років. США не є стороною Римського статуту та виступають проти поширення юрисдикції суду на американських громадян і союзників.

Суперечки загострилися після початку розслідування МКС щодо дій американських військових в Афганістані, а також видачі ордерів на арешт ізраїльських посадовців у зв’язку з війною в секторі Гази.

У відповідь американська адміністрація оголосила про санкції проти посадовців і структур суду, повідомляє в своєму матеріалі OBOZ.UA. На початку жовтня Вашингтон повідомив про нові обмежувальні заходи, які можуть суттєво ускладнити роботу установи.

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що союзники Вашингтона мають вплинути на МКС, аби усунути занепокоєння американської сторони. Він також попереджав, що Сполучені Штати продовжать обмежувати діяльність суду, доки не вважатимуть загрозу для американців усунутою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 12 жовтня, Нобелівський комітет оголосив ім'я лауреатів Нобелівської премії з економіки. Ними стали Роберт Е. Хол і Майкл Вудфорд.