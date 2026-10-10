Прагне посилити статус космічної держави: Китай вивів на орбіту нову групу інтернет-супутників

Китай у суботу, 10 жовтня, вивів на низьку навколоземну орбіту 27-му групу телекомунікаційних супутників для розвитку інтернет-зв’язку. Запуск став черговим кроком країни в розбудові власної супутникової інфраструктури та зміцненні позицій у космічній галузі.

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю (CCTV). Супутники вивела на орбіту ракета-носій "Чанчжен-12" (Long March-12), яка стартувала з космодрому Веньчан у південній острівній провінції Хайнань о 3:27 за місцевим часом 10 жовтня, або о 22:27 9 жовтня за київським часом.

Що відомо про запуск

Кількість космічних апаратів у складі нової групи, їхні назви та технічні характеристики наразі не розголошуються. Водночас Китай продовжує розвивати супутникові системи зв’язку, прагнучи посилити свій статус космічної держави.

Китай вивів на орбіту нову г... Джерело: Скриншот Розгорнути

Попри ці зусилля, країна поки поступається США за кількістю комерційних ракетних запусків. У 2025 році американська компанія SpaceX здійснила загалом 170 запусків космічних ракет, тоді як китайські комерційні та приватні аерокосмічні компанії за допомогою власних ракет-носіїв виконали лише 25 запусків.

Китай вивів на орбіту нову г... Джерело: Скриншот Розгорнути

Які можливості має ракета "Чанчжен-12"

Ракету-носій "Чанчжен-12" розробила Шанхайська академія космічних технологій. Наразі вона є найбільшою китайською ракетою-носієм за вантажопідйомністю та здатна доставляти на низьку навколоземну орбіту щонайменше 12 тонн корисного навантаження.

Китай вивів на орбіту нову г... Джерело: Скриншот Розгорнути

Китай розвиває космічні та телекомунікаційні технології

Нагадаємо, у травні 2026 року Китай вивів на орбіту новий випробувальний супутник, призначений для перевірки перспективних технологій супутникового інтернету. Апарат має допомогти протестувати можливість передавання широкосмугового сигналу безпосередньо на мобільні телефони.

Крім того, супутник використовуватимуть для випробування інтеграції космічних і наземних мереж зв’язку. Ці розробки є частиною зусиль Китаю з удосконалення телекомунікаційних технологій і розширення можливостей супутникового зв’язку.

Як писав OBOZ.UA, Європа та Китай вивели на орбіту спільний супутник SMILE, призначений для дослідження впливу сонячного вітру на магнітосферу Землі. Апарат оснащений чотирма науковими приладами, які допоможуть вивчати взаємодію сонячних потоків із магнітним полем нашої планети та краще зрозуміти механізми виникнення геомагнітних бур.