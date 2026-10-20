"Прагне дестабілізувати політичний порядок у всій Європі": Мерц застеріг від недооцінки російської загрози

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти у війні проти України, а й підірвати демократію в Європі.

Про це Мерц сказав в інтервʼю Bloomberg. За його словами, багато людей, зокрема й у Німеччині, не сприймають цю загрозу достатньо серйозно.

"Моє найбільше занепокоєння викликає недооцінка впливу Росії на наші суспільства. Росія прагне дестабілізувати весь політичний устрій нашого європейського континенту", – заявив канцлер.

Він зазначив, що багато хто не бачить, якою насправді є мета Росії.

"Це не лише територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", – наголосив Мерц.

На початку цього місяця глава німецької служби зовнішньої розвідки попередив, що ФРН стала головним супротивником у "тіньовій війні" з Росією і що загроза з боку Москви набула "нового, більш небезпечного характеру". Це, за його словами, створює ризик втягнення найбільшої економіки Європи у "збройний конфлікт".

Мерц також сказав, що Німеччина разом з іншими союзниками надає фінансову підтримку Україні, не отримуючи допомоги від Вашингтона на фінансування оборони та закупівлю обладнання.

"Це справді велике навантаження для наших бюджетів, це справді велика справа для Європейського Союзу. Але ми це робимо і намагатимемося продовжувати робити це, доки не закінчиться ця жахлива війна", – запевнив політик.

Канцлер ФРН зазначив, що європейські уряди усвідомили серйозність ситуації, в якій вони опинилися, і зараз проводять реформи в оборонній сфері, щоб стати більш незалежними від США.

"Ми почули цей сигнал тривоги. І ми намагаємося зайняти таку позицію, яка зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищатися в рамках НАТО", – сказав він.

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