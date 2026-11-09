Поразка республіканців на виборах посилила партійну конкуренцію у боротьбі за президентство у 2028 році: хто може скласти конкуренцію Венсу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поки залишається головним претендентом на висунення від республіканців у 2028 році. Однак губернатори Флориди та Джорджії, сенатори й колишні високопосадовці вже оцінюють власні шанси на участь у праймеріз. Результати виборів посилили дискусію про те, яким має бути Республіканська партія після завершення політичної епохи Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post про майбутню боротьбу за президентську номінацію Республіканської партії у США. Співрозмовники видання, знайомі з планами потенційних кандидатів, розповіли про їхні політичні амбіції на умовах анонімності.

Хто претендує на номінацію

Серед політиків, які можуть кинути виклик Венсу, називають губернатора Флориди Рона Десантіса, губернатора Джорджії Браяна Кемпа та сенатора від Техасу Теда Круза.

За інформацією співрозмовників видання, останніми днями Десантіс активізував свою присутність у медіа. Це відбувається на тлі підготовки до можливого президентського балотування. Водночас він поки не створював передвиборчу інфраструктуру та не проводив зустрічей із потенційними донорами.

Кемп також розглядає можливість участі у виборах 2028 року. Раніше він неодноразово виступав проти позиції Трампа та навіть переміг підтриманого президентом суперника на республіканських праймеріз у Джорджії 2022 року з перевагою понад 50 відсоткових пунктів.

Тед Круз, за словами людей із його оточення, планує залучити до можливої кампанії давнього політичного консультанта Джеффа Роу з компанії Axiom Strategies.

Консервативний активіст із Айови Боб Вандер Плаатс, який підтримував Десантіса під час виборів 2024 року, вважає, що боротьба за президентську номінацію фактично вже почалася.

"Я думаю, що кокуси та президентський процес розпочалися вранці середи, якщо не ввечері у вівторок", – сказав він, маючи на увазі результати проміжних виборів.

Позиція Венса

Сам Джей Ді Венс поки не ухвалив рішення щодо участі у президентських виборах 2028 року. Проте його союзники вже працюють над підготовкою можливої кампанії.

Віцепрезидент залишається лідером ранніх опитувань серед республіканців і фаворитом букмекерських ринків у боротьбі за номінацію. Крім того, він залучив значні кошти на посаді керівника фінансового напряму Національного комітету Республіканської партії.

Після невдалих результатів виборів Венс намагався дистанціюватися від непопулярних рішень Трампа. Зокрема, він публічно висловлював окрему позицію щодо війни США проти Ірану та проблеми доступності товарів і послуг для американців.

Його союзники вважають, що така самостійність може стати важливою умовою для збереження політичних перспектив віцепрезидента.

Водночас не всі впливові республіканці хочуть бачити Венса безальтернативним кандидатом. Частина партійців виступає за повноцінні праймеріз, під час яких він мав би довести свою підтримку серед виборців.

На вихідних у Техасі відбулася зустріч політичної донорської та громадської організації Rockbridge Network, співзасновником якої є Венс. Захід планували заздалегідь, він був присвячений аналізу результатів проміжних виборів. Сам віцепрезидент на зустрічі не був присутній, однак його політичне майбутнє стало однією з тем обговорення.

Інші можливі кандидати

Серед потенційних учасників президентських перегонів також називають сенатора Марко Рубіо, колишню директорку Національної розвідки США Тулсі Габбард, губернаторку Арканзасу Сару Гакабі Сандерс, колишнього губернатора Вірджинії Глена Янгкіна та експрезидента Майка Пенса.

Рубіо, який нині обіймає посаду державного секретаря США, отримує пропозиції від донорів долучитися до президентської кампанії. Однак він заявляв про намір підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватися. За інформацією співрозмовників видання, останніми місяцями Рубіо не виявляв особливого інтересу до власної кампанії.

Габбард також хоче відігравати роль у політичному процесі 2028 року, але не планує балотуватися, якщо кандидатом стане Венс. Вона хотіла б співпрацювати з ним під час президентської кампанії, хоча вони ще не обговорювали таку можливість.

Сандерс, губернаторка Арканзасу, має досвід роботи з виборцями в Айові, Нью-Гемпширі та Південній Кароліні. Раніше вона брала участь у кампаніях свого батька Майка Гакабі, який також балотувався у президенти.

Її давній знайомий і колишній співробітник команди батька Гоган Ґідлі вважає, що Сандерс розуміє, наскільки швидко може зникнути можливість поборотися за президентську посаду. Водночас керівник її губернаторської кампанії Джордан Павелл заявив, що вона зосереджена на роботі в Арканзасі протягом наступних чотирьох років.

Янгкін, який залишив посаду губернатора Вірджинії, давно не дає чіткої відповіді щодо своїх планів на вищу посаду. Однак люди з його оточення стверджують, що він розглядав президентську перспективу ще під час перебування на посаді губернатора.

Окремо згадують Ріка Скотта з Флориди та Джона Кеннеді з Луїзіани. Обидва сенатори цього року відвідували штати, де традиційно проходять ранні етапи президентських праймеріз, підтримуючи місцевих республіканських кандидатів.

Зміна курсу партії

Потенційна боротьба за номінацію може змінити звичний поділ республіканців на прихильників MAGA та консерваторів, які критично ставляться до Трампа. Політичний стратег, який співпрацює з одним із можливих кандидатів, зазначив, що після виборчих поразок партія переглядає свої позиції та шукає нові коаліції виборців.

Особливо помітними стали розбіжності щодо зовнішньої політики. Круз намагається закріпити за собою позицію прихильника Ізраїлю та зміцнення відносин США з цією країною. Десантіс, який раніше підтримував жорсткіший зовнішньополітичний курс, останнім часом виступає проти війни з Іраном.

Водночас серед республіканців посилюється критика традиційних партійних підходів до фінансової допомоги Ізраїлю, участі США в закордонних війнах і податкових пільг для корпорацій. Американські виборці також переважно негативно сприйняли тарифну політику Трампа.

Радник президента Алекс Брюсевіц попередив, що кандидат, який не враховуватиме настрої популістського крила республіканців, може втратити значну частину прихильників Трампа.

Він прямо заявив, що в разі висунення Теда Круза мільйони виборців, зокрема й він сам, можуть не підтримати партію на виборах 2028 року.

Коли почнеться боротьба

За оцінкою політичного стратега, який працює з одним із потенційних кандидатів, найімовірніший період офіційного входження серйозних претендентів у президентську кампанію – із січня до квітня 2027 року.

Однак підготовка вже триває. Потенційні кандидати відвідують штати, де традиційно проходять перші голосування, спілкуються з місцевими політиками та підтримують партійних кандидатів.

Колишній віцепрезидент Майк Пенс тим часом розвиває власну політичну організацію Advancing American Freedom. Вона має сприяти поверненню Республіканської партії до частини її попередніх консервативних принципів.

Президент аналітичного центру Пенса Тім Чепмен вважає, що в США є більшість виборців, які могли б підтримати партію з обмеженим державним втручанням, якщо вона запропонує ефективну економічну політику.

Таким чином, майбутні праймеріз визначатимуть не лише наступного кандидата республіканців у президенти. Вони також покажуть, чи залишиться партія під впливом політичної спадщини Трампа, чи почне рухатися в іншому напрямку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Венс визнав, що республіканці програли проміжні вибори через війну з Іраном.