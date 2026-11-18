Понад 50 за секунди: у Туреччині заявили про світовий рекорд одночасного знешкодження дронів

У Туреччині під час випробувань система протидії безпілотникам за кілька секунд знешкодила 51 дрон одночасно. Механізм виводить апарати з ладу за допомогою потужних електромагнітних хвиль без використання ракет і боєприпасів.

Розробники заявили, що це світовий рекорд за кількістю одночасно знешкоджених дронів. Про це повідомили в компанії ASELSAN на платформі Х.

"EJDERHA від ASELSAN стала першою у світі системою, яка успішно знешкодила 51 дрон одним натисканням кнопки, без запуску ракети чи використання будь-яких боєприпасів. Використовуючи електромагнітні хвилі високої потужності, EJDERHA стала одним із найефективніших рішень для знешкодження дронів, однієї з найбільших загроз нашого часу", – йдеться у повідомленні.

Понад 50 за секунди: у Туреч... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як працює система та на що здатна

Під час демонстрації перевірили два сценарії роботи системи. Спочатку вона знешкодила два дрони з дротовим керуванням на відстані близько кілометра, продемонструвавши здатність протидіяти таким апаратам незалежно від джерела живлення чи керування.

Під час другого випробування одночасно запустили 51 безпілотник, таку кількість приурочили до 51-ї річниці компанії. Система вивела з ладу всі апарати за кілька секунд. За твердженням розробників, це перший подібний результат для систем спрямованої енергії.

Понад 50 за секунди: у Туреч... Джерело: Скриншот Розгорнути

EJDERHA генерує потужні електромагнітні хвилі, які виводять з ладу електроніку міні- та мікродронів. Для виявлення цілей система використовує радар, а для їх супроводу – електрооптичні сенсори. Вона здатна порушувати роботу навігації, зв’язку та систем керування безпілотниками.

Понад 50 за секунди: у Туреч... Джерело: Скриншот Розгорнути

Систему вже запустили в серійне виробництво та підготували до бойового застосування. Її випробували проти різних типів безпілотників, зокрема малих розвідувальних апаратів, дронів літакового типу та FPV із дротовим і бездротовим керуванням.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Туреччина прийняла на озброєння TAYFUN Block-2, це балістичні ракети найбільшої дальності ураження (понад 500 км), розроблені вітчизняною компанією. Перший випробувальний запуск цих боєприпасів відбувся 18 жовтня 2022 року.

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