Понад 20 млн оголошень у Discord: у ГУР розкрили, як Росія розгортає агентурні мережі в Європі

Російські спецслужби використовують Telegram, WhatsApp та платформу Discord для вербування виконавців шпигунських та диверсійних завдань у країнах Європейського Союзу. Від початку 2026 року лише в Discord опублікували понад 20 мільйонів оголошень про нібито легкий заробіток, за якими приховують пропозиції долучитися до діяльності на користь Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, основними цілями російських спецслужб є країни Центральної та Східної Європи, зокрема держави Балтії.

Вербування під виглядом легкого заробітку

У ГУР зазначили, що на тлі посилення санкційного, політичного й дипломатичного тиску на Росію, а також активізації підтримки України європейськими демократіями російські спецслужби шукають нові способи розгортання агентурних мереж у країнах ЄС.

Для цього вони використовують популярні платформи та месенджери – Telegram, WhatsApp і Discord. Зокрема, в Discord розміщують оголошення про роботу, які подають як прості завдання з можливістю швидко й легко заробити.

Більшість таких пропозицій публікують з одноразових акаунтів. Для їхньої реєстрації використовують номери телефонів Індії, Ірану та низки країн Близького Сходу.

В Discord росіяни опублікува... Джерело: ГУР Розгорнути

Кого намагаються залучити російські спецслужби

За інформацією української розвідки, основною цільовою аудиторією вербувальників є фінансово вразливі категорії населення. Серед них – місцеві жителі європейських країн, біженці та мігранти.

Окрему увагу росіяни приділяють молоді віком від 18 до 25 років, а також прихильникам радикальних, популістських, пацифістських та етнічних рухів.

Таким чином, російські спецслужби намагаються використовувати як матеріальну скруту потенційних виконавців, так і їхні політичні переконання.

Скільки платять за виконання завдань

Винагорода за виконання таких доручень, за даними ГУР, становить приблизно 1500–3000 доларів США.

Гроші переказують у криптовалюті або через банківські рахунки посередників. Виплату здійснюють після того, як вербувальники отримають підтвердження виконання завдання.

Які об'єкти цікавлять російську розвідку

Серед основних напрямів збору інформації російськими спецслужбами – військова інфраструктура та стратегічні об'єкти на території держав Європейського Союзу.

Зокрема, їх цікавлять:

військова техніка та бази НАТО;

об'єкти енергетичної інфраструктури;

вежі стільникового зв'язку;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

інші стратегічно важливі об'єкти.

Отримані від завербованих виконавців відомості використовують для шпигунської та диверсійно-підривної діяльності в європейських країнах.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вербує українських біженців для диверсій у Європі, використовуючи їхнє вразливе соціальне та фінансове становище. Вербування українців є частиною системної російської гібридної кампанії, спрямованої на залякування європейського населення, підрив підтримки України та створення негативного образу українських біженців.