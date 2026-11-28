Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю: про який термін йдеться

У Польщі продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів – з 30 листопада 2026 року до 27 лютого 2027 року. Це рішення у Варшаві пояснили необхідністю збереження найвищої оперативної готовності та високої ефективності охорони польсько-білоруського кордону.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та управління Польщі. Там зазначили, що дія буферної зони сприяє роботі служб, полегшуючи проведення операцій та значно ускладнюючи проникнення нелегальних мігрантів через кордон.

Також було продовжено термін, протягом якого обмежується право подавати заявку на надання міжнародного захисту на кордоні з Білоруссю. Таким чином у Польщі усувають можливість зловживання системою, що робили мігранти, яких використовували режими в Мінську та Москві.

Ці дії вже дають результати: з 1 січня по 24 листопада 2026 року Прикордонна служба Польщі зафіксувала лише 482 спроби незаконного перетину кордону – це зменшення на понад 98% порівняно з аналогічним періодом 2025 року (тобі було майже 29 400 спроб).

У міністерстві підкреслили, що зниження тиску не означає кінця кризи. Білорусь – як країна, яка підтримує Росію та є агресивною щодо ЄС та НАТО, змінила тактику, перемістивши свою діяльність на кордони з Литвою та Латвією.

"Збереження буферної зони в Польщі має вирішальне значення, оскільки більшість цьогорічних спроб незаконного перетину кордону відбувалися саме в районах, на які поширюється заборона перебування", – сказано в повідомленні.

Як працює буферна зона

Правила, що обмежують доступ до прикордонної зони, діють з 13 червня 2024 року і продовжуються кожні 90 днів. Наразі заборона поширюється на ділянку протяжністю понад 78 кілометрів у зоні відповідальності підрозділів Прикордонної служби в Міхалові, Наревці, Біловежі, Дубичах Церковних та Черемші.

На більшій частині цієї території (близько 59 км) ширина буферної зони становить лише 200 метрів від лінії кордону. Натомість на ділянці довжиною близько 15 км, у районі природних заповідників, зона є ширшою і становить близько 2 км, а на ділянці довжиною близько 4 км її протяжність углиб країни становить близько 4 км.

Тимчасова заборона перебування на визначеній території в прикордонній зоні, що прилягає до державного кордону з Республікою Білорусь, була продовжена вже 11-й раз.

"Подальше функціонування цієї зони забезпечить службам умови для ефективного захисту східного кордону Республіки Польща", – наголосили у відомстві.

Як повідомляв OBOZ.UA, Польща планує створити безпольотну зону на сході країни поблизу кордону з Україною. Вона охоплюватиме територію за кілька десятків кілометрів від кордону.