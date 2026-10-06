Польща посилює кордон з Україною Patriot і бригадою безпілотних систем: що відбувається

На Люблінщині розмістять одну з польських батарей ППО Patriot, а в регіоні планують створити нові військові підрозділи, зокрема бригаду безпілотних систем. Також Польща готує розширення військової присутності в Любліні, Білоґраї та інших населених пунктах поблизу східного кордону.

Про відповідні плани заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час конференції у Свіднику. За його словами, Люблінське воєводство разом із Підкарпаттям найчастіше стикається з повітряними тривогами та загрозами, тому військову присутність у цих регіонах планують посилити.

Нові підрозділи

Косіняк-Камиш повідомив, що ухвалив рішення розмістити в районі Любліна одну з польських батарей протиповітряної оборони Patriot. За його словами, це буде перша поява польських Patriot на території Люблінського воєводства.

Міністр пояснив, що рішення пов’язане, зокрема, зі зростанням кількості повітряних операцій над Україною. Він зазначив, що їхня кількість зросла більш ніж у 15 разів.

За словами Косіняк-Камиша, розміщення батареї має захистити Люблінщину та підвищити безпеку повітряного руху в регіоні, який часто переривається через тривоги.

Водночас він заявив, що військових підрозділів у воєводстві стане більше. Серед планів – подальший розвиток 18-ї механізованої дивізії та формування 18-ї мотострілецької бригади, яка увійде до її складу.

Бригада дронів

У районі Понятової планують розмістити командування нової бригади. При цьому місце дислокації буде іншим, ніж передбачалося раніше.

Ще один військовий підрозділ має з’явитися в Білоґраї. Туди планують направити батальйон у складі 18-ї бригади. Косіняк-Камиш також заявив, що в цьому районі своє місце матимуть підрозділи протиповітряної оборони.

У Луківі, за словами міністра, може бути створена навіть бригада безпілотних систем.

Йдеться про розвиток військ дронів, які використовуватимуть безпілотні системи різних типів – повітряні, наземні, надводні та підводні. Частину таких військ планують розмістити саме на Люблінщині.

Мер Луківа Пйотр Плудовський назвав створення підрозділу військ дронів можливістю для міста. Він зазначив, що війна в Україні показала важливість такого типу військ.

Авіація і вертольоти

У Собешині планують розширити діяльність Військово-повітряної академії в Дембліні. Навчальний заклад має отримати там кілька десятків гектарів землі.

Окремі військові інвестиції заплановані також у районі Красника, де базуються танки Abrams.

Крім того, польські військові мають з’явитися на аеродромі у Свіднику. Там планують створити базу вертольотів Сухопутних військ Польщі.

Косіняк-Камиш нагадав, що бойові вертольоти AH-64E Apache почнуть надходити до Польщі у 2028 році. До цього часу влада має врегулювати питання використання аеродрому у Свіднику польськими військовими.

Міністр висловив сподівання, що всі домовленості між аеропортом Люблін і Військом Польським щодо створення вертолітної бази вдасться завершити до кінця року.

Косіняк-Камиш також повідомив, що обговорив із начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Веславом Кукулою пріоритетність військових інвестицій у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Він планує домагатися, щоб наступного року ці два регіони отримали найвищий пріоритет у військовому будівництві.

Міністр зазначив, що повітряні тривоги в регіоні пов’язані не лише із загрозою, а й із провокаціями на польсько-українському кордоні.

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