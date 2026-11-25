Польща планує запровадити безпольотну зону уздовж кордону з Україною: як це працюватиме

Польща планує створити безпольотну зону на сході країни поблизу кордону з Україною. Вона охоплюватиме територію за кілька десятків кілометрів від кордону.

Нововведення має допомогти польським військовим ідентифікувати потенційні повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їх знищення. Відповідну постанову уряд хоче запровадити наприкінці грудня або на початку січня 2027 року, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарі Томчик.

Як працюватиме безпольотна зона

За словами Томчика, на прохання оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака вже запровадили так звану позитивну ідентифікацію повітряних об'єктів.

Ця процедура передбачає, що пілот має зібрати та проаналізувати низку факторів, зокрема інформацію з радарів, дані від союзників, висоту та швидкість польоту об'єкта, щоб встановити його належність.

Однак для практичного застосування такого механізму, за словами заступника міністра, потрібна також безпольотна зона на східному кордоні Польщі. Вона буде невеликою та розташовуватиметься за кілька десятків кілометрів від кордону.

За яких умов польські військові зможуть збивати об'єкти

Томчик пояснив, що безпольотна зона стане додатковим фактором для ухвалення рішень польськими військовими.

Зокрема, якщо винищувач виявить літак, який входить у повітряний простір Польщі з боку України, рухається на певній висоті та зі встановленою швидкістю, а також потрапляє до забороненої зони, це може стати підставою для його знищення.

Важливим фактором при цьому буде наявність радіолокаційного зображення об'єкта.

Коли Польща планує запровадити обмеження

За словами заступника міністра національної оборони, польський уряд хоче, щоб відповідна постанова набула чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час масованої російської атаки на Україну 20 листопада три російські повітряні об'єкти залетіли на територію Польщі. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш тоді заявив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а повідомлень про пошкодження інфраструктури не надходило. Польські військові не відкривали вогонь по цих об'єктах, оскільки, за поясненням командування, не були виконані всі необхідні для цього умови.