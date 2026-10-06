Польща піднімала авіацію через атаку РФ: тривогу помилково оголосили на кордоні з Німеччиною

Увечері в понеділок, 5 жовтня, у Польщі через атаку РФ на Україну піднімали в повітря військову авіацію. При цьому повідомлення про повітряну загрозу помилково було надісланим мешканцям Любуського воєводства, яке межує з Німеччиною.

Насправді ж його мали отримати люди, які живуть у Люблінському воєводству (межує з Україною). Про це повідомили на сторінці відповідального за це Урядового центру безпеки (RCB) в Х.

"Під час сьогоднішньої розсилки сповіщення RCB щодо повітряної загрози сталася помилка. Повідомлення, яке призначалося для осіб, що перебувають на території Люблінського воєводства, було помилково надіслано одержувачам у Любуському воєводстві", – зазначили там.

Любуське воєводство на заході Польщі. Джерело: Скриншот Google Maps

У відомстві наголосили: вони усвідомлюють, що сповіщення RCB є для одержувачів сигналом до вжиття заходів, спрямованих на захист життя та здоров’я. Помилково надіслане попередження могло викликати занепокоєння та спонукати мешканців до дій.

"Ми просимо вибачення у всіх одержувачів помилково надісланих повідомлень за цю помилку, занепокоєння та незручності, які вона могла спричинити", – сказано в повідомленні.

Скриншот повідомлення Урядов... Розгорнути

Зазначимо, що загалом загроза тривала 18 хвилин.

Скриншот повідомлення Урядов... Розгорнути

У соцмережах поляки здебільшого відреагували на інцидент з гумором, опублікувавши влучні меми. А деякі користувачі писали, що у Любуському воєводстві повідомлення про загрозу прийшло не всім, тоді як дехто отримав попередження, перебуваючи в в Німеччині.

Поляки відреагували мемами. Джерело: Соцмережі

Як повідомляв OBOZ.UA, 21 вересня у Польщі та Латвії оголошували попередження про можливі повітряні загрози. На тлі атаки РФ на Україну у цих двох країнах підняли військову авіацію. На цей момент у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.