Польща, Німеччина, Литва та Болгарія створять спільну слідчу групу щодо підпалів об'єктів Starlink

Польща, Німеччина, Литва та Болгарія планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів телекомунікаційної інфраструктури. Правоохоронці перевірятимуть, чи були ці злочини частиною скоординованої операції, організованої іноземною розвідкою.

Про це повідомляє польське видання RMF24. На початку грудня представники прокуратур чотирьох країн мають провести зустріч для запуску відповідної процедури. Спільне розслідування охопить випадки підпалів у Польщі, Литві та Болгарії.

Що відомо про міжнародне розслідування

За інформацією журналістів, представники прокуратур планують запровадити механізм JIT (Joint Investigation Team) – спільної слідчої групи. Це дозволить правоохоронним органам чотирьох держав тісніше співпрацювати під час розслідування злочинів.

Слідчі намагатимуться встановити, чи стоїть за серією підпалів одна організована група, а також з'ясувати механізми її діяльності, повний склад учасників та осіб, які могли замовити диверсії.

За попередніми даними, до підпалів причетні громадяни Німеччини турецького походження, а в одному з випадків – сербського. Правоохоронці підозрюють, що зловмисники могли діяти за завданням іноземної розвідки.

У Німеччині вже затримали кількох ймовірних учасників групи, а також чоловіка, якого підозрюють в організації підпалів.

Німеччина може передати Польщі підозрюваних

За неофіційною інформацією журналіста RMF24 Кшиштофа Засади, протягом двох тижнів німецька влада має ухвалити рішення щодо передачі Польщі двох підозрюваних. Йдеться про громадян Німеччини турецького походження, яких підозрюють у підпалі об'єкта у населеному пункті Воля-Кробовська.

Обох чоловіків затримали на території Німеччини на підставі європейських ордерів на арешт, виданих польськими правоохоронцями.

Крім того, під час іншого розслідування в Німеччині затримали ще одного чоловіка турецького походження, який, за даними слідства, міг бути організатором серії підпалів. Наразі він перебуває під вартою.

Польські правоохоронці також планують домагатися його передачі. Для цього вони мають намір направити німецькій стороні відповідний європейський ордер на арешт.

Очікується, що створення спільної слідчої групи допоможе встановити зв'язки між підпалами в різних країнах та визначити можливих замовників диверсій.

Нагадаємо, у Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у населеному пункті Воля-Кробовська. Вогонь пошкодив антени та генератор, а правоохоронці серед можливих причин займання розглядали навмисний підпал і коротке замикання.

Як писав OBOZ.UA, німецькі правоохоронці перевіряли можливий зв'язок інциденту в Лейпцигу зі спробами диверсій у Польщі та Сербії. Зокрема, одного з підозрюваних пов'язували з підпалом будівельного магазину в польській Лодзі у липні 2024 року.