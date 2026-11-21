Половина німців не хоче продовжувати допомагати українцям – опитування

Майже половина громадян Німеччини (49%) виступає за скорочення або повне припинення допомоги Україні. Зокрема, 25% опитаних вважають, що Берлін має відмовитися від подальшої фінансової, військової та гуманітарної підтримки Києва, а ще 24% – що її обсяги потрібно зменшити.

Про це свідчать результати опитування дослідницького інституту YouGov, проведеного на замовлення німецького видання Die Welt. У дослідженні, яке тривало з 13 до 16 листопада, взяли участь 2329 громадян Німеччини віком від 18 років. Опитування проводили онлайн.

Водночас 39% німців підтримують продовження допомоги Україні: 30% виступають за збереження її на нинішньому рівні, а 9% – за збільшення. Ще 11% учасників опитування не визначилися з відповіддю.

Окремо дослідники поцікавилися ставленням громадян до можливих переговорів канцлера Фрідріха Мерца з російським диктатором Володимиром Путіним. Майже половина респондентів (49%) вважає, що зустріч має відбутися якомога швидше, навіть якщо Росія до цього не піде на поступки.

Водночас 23% опитаних переконані, що спочатку Росія має зробити певні поступки, і лише після цього можна проводити переговори, навіть якщо через це їх доведеться відкласти. Натомість 9% вважають, що Мерц і Путін наразі взагалі не повинні спілкуватися. Ще 18% не визначилися зі своєю позицією.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що канцлер назвав Німеччину "найвідданішим союзником" України, особливо у сфері оборони. Він зазначив, що Берлін регулярно передає Києву засоби ППО, дрони, сучасні системи озброєння, артилерію та боєприпаси.

Також глава німецького уряду наголосив на взаємній вигоді від співпраці двох країн. За його словами, німецька оборонна промисловість отримує значні переваги від партнерства з Україною, а вкладені кошти повернуться Німеччині у вигляді стабільності, експортних можливостей, спільних проєктів і зростання.

В іншій заяві Мерц запевнив, що Німеччина й надалі працюватиме заради миру в Україні. Він наголосив, що Росія не виграє війну, а Німеччина не припинить допомагати українському народу.

За словами канцлера, російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, адже спрямована проти її цінностей – свободи, миру та демократичного співіснування.