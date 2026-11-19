Північна Корея розширює завод зі збагачення урану: в МАГАТЕ навели докази

На найбільшому ядерному комплексі Йонбен у КНДР збільшився завод зі збагачення урану. Розширення цієї діяльності КНДР "є причиною для серйозного занепокоєння".

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, виступаючи перед Радою керівників, до складу якої входять 35 країн, на щоквартальному засіданні. Повний текст промови був опублікований на сайті МАГАТЕ 18 листопада.

Зазначимо, що МАГАТЕ не мало доступу до Північної Кореї з моменту вигнання Пхеньяном інспекторів у 2009 році. Зараз агентство спостерігає за країною переважно за допомогою супутникових знімків.

Про що відомо Міжнародному агентству з атомної енергії

"Раніше я вже повідомляв вам про поточну експлуатацію збагачувальних установок у Кансоні та Йонбені, будівництво додаткової збагачувальної установки в Йонбені й інформацію про подальше розширення виробництва КНДР збройового ядерного матеріалу", – нагадав Гроссі.

Кансон розташований одразу за межами Пхеньяна на південний захід, а Йонбен, головний ядерний науково-дослідний центр Північної Кореї, далі від столиці на північ.

"Від середини вересня 2026 року триває зведення додаткового розширення початкової збагачувальної установки в Йонбені, а будівництво нової прибудови завершене до кінця жовтня 2026 року", – додав гендиректор.

Наразі 5-мегаватний ядерний реактор у Йонбені, який Північна Корея використовує для виробництва плутонію з відпрацьованого палива, продовжує працювати та перебуває на сьомому циклі опромінення, після якого відпрацьоване паливо буде вилучено для переробки. Ще один легководний реактор у Йонбені працює з квітня цього року.

"Продовження та подальший розвиток ядерної програми КНДР є явним порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН і викликають глибокий жаль", – сказав представник МАГАТЕ.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні цього року Північна Корея заявила про випробування надшвидкісної торпедної системи "Зам-2.0" із використанням штучного інтелекту. За даними Пхеньяна, ШІ застосовують для виявлення цілей і наведення торпеди.