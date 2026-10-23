Південна Корея запропонувала КНДР військові переговори після підриву солдатів у прикордонні: хто виступить посередником

Південна Корея хоче узгодити з КНДР точне розташування військової демаркаційної лінії та відновити канали зв’язку між арміями. Сеул також запропонував залучити до переговорів Командування ООН під проводом США, щоб знизити ризик випадкових збройних зіткнень на кордоні.

Пропозиція пролунала після того, як у вересні внаслідок вибухів мін на прикордонній території постраждали троє південнокорейських військових. Про це повідомляє Associated Press.

Заступник міністра оборонної політики Південної Кореї Кім Хон Чхоль заявив, що Сеул офіційно пропонує Пхеньяну провести військові переговори. Сторони мають намір уточнити проходження демаркаційної лінії, відновити військові канали комунікації та домовитися про запобігання інцидентам у прикордонних районах.

"Наше Міністерство національної оборони офіційно пропонує владі Північної Кореї провести міжкорейські військові переговори, щоб взаємно підтвердити точне розташування наземної військової демаркаційної лінії між Півднем і Північчю, обговорити відновлення військових каналів зв’язку та заходи для запобігання випадковим зіткненням у прикордонних районах", – сказав Кім Хон Чхоль у телевізійній заяві.

Південна Корея готова розглянути тристоронній формат переговорів за участю Командування ООН під проводом США.

Водночас поки невідомо, чи погодиться Північна Корея на діалог. Попередню аналогічну пропозицію Сеула, озвучену в листопаді, Пхеньян проігнорував.

Цього року солдати КНДР 50 разів перетинали військову демаркаційну лінію під час робіт із укріплення кордону. У відповідь військові Південної Кореї здійснювали попереджувальні постріли та транслювали застереження через гучномовці.

Після вибухів мін 21 вересня, внаслідок яких постраждали троє південнокорейських військових, Сеул заявив, що вибухові пристрої були встановлені північнокорейською стороною на південь від демаркаційної лінії. Північна Корея заперечила свою відповідальність і відкинула вимоги Півдня вибачитися та прибрати міни, що залишилися.

Південнокорейські посадовці наголошують, що невизначеність щодо точного проходження кордону підвищує ризик випадкових зіткнень, оскільки військові обох країн можуть діяти, керуючись власним розумінням розташування демаркаційної лінії.

Вона була визначена відповідно до перемир’я 1953 року, яке зупинило бойові дії Корейської війни. Відтоді деякі старі прикордонні позначки зникли, що ускладнює встановлення точного проходження лінії на окремих ділянках. Водночас міністр оборони Південної Кореї Кан Сін Чхоль заявив, що місце вересневих вибухів мін не належить до спірної території.

Напруженість посилилася після візиту до прикордонних районів Кім Йо Чжон, сестри лідера КНДР Кім Чен Ина, яка має значний політичний вплив. Вона пригрозила відповіддю на будь-які провокації Південної Кореї та заявила про намір Пхеньяна активувати прикордонні гучномовці для пропагандистських трансляцій проти Сеула.

Кім Йо Чжон також повідомила, що вздовж кордону приведено в готовність невизначені "нові засоби протидії". Вона звинуватила Південну Корею в попереджувальних пострілах і трансляціях, спрямованих проти північнокорейських військових, які укріплюють прикордонну територію.

Маршал армії КНДР Пак Чон Чхон, який відвідав прикордоння разом із Кім Йо Чжон, заперечив порушення кордону північнокорейськими військовими.

"Наша армія знає, де проходить наш кордон, краще за будь-кого іншого", – зазначив посадовець.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував Північній Кореї план "миру і співпраці" двох країн, закликавши до відновлення діалогу та мирного співіснування. Причому перший крок повинні зробити Сполучені Штати. Вже "достатньо давно призупинений" діалог між Північною Кореєю та США має "бути відновлений без зволікання", сказав він і додав, що Сеул разом з Вашингтоном "шукатиме шляхи" мирного співіснування з Пхеньяном.