Після ударів ЗСУ по дата-центрах "Яндекса" "поляків", які ненавидять українців, у соцмережах стало менше: журналіст вказав на "нюанс"

Після українських ударів по дата-центрах російського "Яндекса" в соцмережах зафіксували різке падіння підтримки деяких політичних сил і рухів. Польський журналіст і політолог Ярослав Вольський іронічно пов'язав ці зміни з дерусифікацією інтернету.

Про це він написав у соцмережі X. За словами Вольського, підтримка ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у соцмережах упала на 56%.

Допис польського журналіста в соцмережі X. Джерело: Скриншот

Вольський зауважив, що в соцмережах поменшало як "польських" акаунтів, які цькують українців, так і "українських", спрямованих проти поляків. Він також відзначив різке падіння підтримки MAGA – політичного руху, пов'язаного з президентом США Дональдом Трампом.

Графік падіння активності Af... Джерело: Сторінка Ярослава Вольського в X Розгорнути

Журналіст іронічно назвав це дивами дерусифікованого інтернету. Він додав, що очікує на подальші вимірювані результати раптового падіння підтримки AfD, Трампа та інших згаданих у дописі сил.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 8 жовтня 2026 року під удар потрапив дата-центр "Яндекса" в місті Сасово Рязанської області Росії. Після атаки там спалахнула пожежа, а в роботі сервісів компанії та пов'язаних із ними платформ виникли перебої.

Згодом було пошкоджено ще один дата-центр компанії – у Калузькій області. У "Яндексі" повідомили, що оцінюють масштаби пошкоджень.

У ніч на 11 жовтня Сили оборони України атакували третій дата-центр "Яндекса" – у місті Владімір. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, після чого його роботу зупинили. Через збій стали недоступними понад 80 сервісів компанії, зокрема "Яндекс Музика", "Яндекс Про" та хмарна платформа Yandex Cloud.