Після обмеження Starlink в Україні Європа шукає способи зменшити технологічну залежність від США – Bloomberg

Європейські чиновники активізували обговорення шляхів зменшення своєї залежності від США та американських оборонних підрядників. Поштовхом для цього стало нещодавнє обмеження доступу до Starlink в Україні. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, компанія вжила таких заходів після того, як Україна нібито порушила її правила, використовуючи Starlink для ударів дронами.

Суперечка довкола Starlink, яка призвела до нового публічного розколу між президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом, стала однією з головних тем на останньому саміті лідерів Європейського Союзу, що відбувся в середині жовтня. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Ця ситуація викликала в Європі дискусії щодо необхідності нарощування власних потужностей, зменшення залежності від США та зниження прив’язаності до будь-якого окремого постачальника критично важливих технологій.

"Це, зокрема, може стосуватися використання існуючих державних систем зв’язку доти, доки через кілька років не запрацює безпечна європейська супутникова мережа", – сказано в статті.

Водночас чиновники визнають, що будь-які подібні зміни займуть роки, з огляду на їхню глибоку залежність від США в цій сфері. На думку джерел, найреалістичнішим шляхом є посилення ролі Європи в рамках існуючих структур, зокрема НАТО.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс використав інцидент зі Starlink, щоб розкритикувати Європу за її залежність від США. На його думку, цей конфлікт має скоріше політичний та стратегічний характер.

"Я не думаю, що тут йдеться про Ілона, я вважаю, що в основі лежить питання, якою саме буде політика США щодо України та Росії. Європейські країни залежать від американських технологій, американського бізнесу та американської армії, водночас європейські політичні лідери люблять критикувати Сполучені Штати", – сказав Венс.

Що ж стосується Starlink для України, ці послуги оплачує Польща в рамках щорічних контрактів. Вони поновлюються в листопаді-грудні, повідомило джерело Bloomberg.

Як повідомляв OBOZ.UA, ситуація з обмеженням роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні створила небезпечний прецедент для американської експортної галузі. Вона поставила під сумнів надійність США як партнера, адже раптове вимкнення або обмеження роботи таких систем без попередження призвело до втрат серед людей і знищення техніки на мільйони доларів, вважає OSINT-оглядач Tendar.

Він наголосив, що суперечка між Білим домом президента США Дональда Трампа та компанією SpaceX Ілона Маска не змінює головного: інші країни та потенційні покупці американських технологій можуть зробити висновок, що Вашингтон більше не гарантує виконання домовленостей.