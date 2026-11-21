Пілот мав дозвіл НАТО: чому над Польще не збили російську Х-101

20 листопада, коли повітряний простір Польщі порушили дві російські ракети та один ударний дрон, у небо було піднято шведські винищувачі Gripen, що діяли під керівництвом Об'єднаного повітряного оперативного центру НАТО. Пілоти отримали від нього дозвіл на збиття об'єктів.

Однак вогонь по російських цілях так і не було відкрито: льотчик не зміг ідентифікувати ціль через "надзвичайно складні погодні умови" у районі перехоплення. Подробиці повідомляє видання Rzeczpospolita.

Чому у Польщі не збили російські цілі

Командувач Оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Іренеуш Новак розповів: у ніч масованої російської атаки на Україну 20 листопада у небо над Польщею піднімалися пара шведських винищувачів JAS Gripen, польські F-16, літаки раннього попередження та командування, а також нідерландський літак для дозаправлення в повітрі.

Авіція діяла під керівництвом Об'єднаного повітряного оперативного центру НАТО, екіпажі отримали дозвіл на ураження цілей – однак зрештою жоден дрон або ракета військ РФ так і не були збиті – попри те, що Польща знала місця їхнього запуску та напрямки польоту, а також використовувала інформацію, яку передавала Україна через систему "Віраж".

Ворожі цілі тієї ночі відстежували шведські пілоти. Але вони, за словами Новака, не відкрили вогонь попри наявність дозволу на це, бо не змогли ідентифікувати російську ракету через "надзвичйно складні погодні умови".

Один з пілотів повідомляв, що ймовірно має справу з крилатою російською ракетою Х-101, але остаточно він не зміг її ідентифікувати ні візуально, ні за допомогою бортових оптоелектронних систем.

За даними Новака, військові НАТО відстежували 11 об’єктів, які могли становити загрозу для польського повітряного простору. Три з них перетнули кордон, але, за словами генерала, не спричинили загибелі чи поранень людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, 20 листопада у Польщі під час атаки РФ на Україну впали ракети X-101 і реактивний "Шахед". На ситуацію відреагували керівництво країни і НАТО.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Путін випадково запустив дрони та ракети по Польщі.