Підрахунок голосів в останньому штаті США завершено: хто переміг на виборах в Алясці

Остаточно завершено підрахунок голосів в Алясці – останньому штаті США, де з 4 листопада до сьогодні тривав підрахунок. Як і в іншій переважній більшості штатів, в Алясці республіканці поступилися демократам – офіційно оголошено, що в штаті перемогла демократка Мері Пелтола.

Мері Пелтола стала першою в історії представницею корінних народів Аляски, обраною до Сенату. Саме вона виграла вибори чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана.

Вибори в США

Хоча вибори відбулися ще два тижні тому, в Алясці через географічну віддаленість багатьох населених пунктів "голоси традиційно рахують довго", зазначає американський мовник. До того ж, саме тут розрив між кандидатами був невеликий.

Таким чином, у демократів буде 56 місць у Сенаті нового скликання, а республіканці матимуть лише 44. У дев’яти штатах, які вважалися "республіканськими", кандидати від демократів зуміли перемогти, таким чином змінивши баланс сил на свою користь.

Аляска стала останнім штатом, де визначились з переможцями виборів до Сенату. Загалом демократи вибороли дев'ять "зайвих" місць, які раніше належали республіканцям. Це – найбільший приріст представництва партії у Сенаті за підсумками проміжних виборів за майже 70 років.

Що відомо про кандидатку

Нова сенаторка США Мері Пелтола. Джерело: Facebook

50-річна Мері Пелтола (до шлюбу Мері Сеттлер) – колишня суддя, а також виконавча директорка Міжплемінної рибної комісії річки Кускоквім.

Пелтола належить до народу юпік і стала першою в історії представницею корінних народів Аляски, обраною до Сенату.

Юпікські народи – група корінних народів російського далекого сходу, та заходу і південного заходу Аляски. Юпіки є ескімоськими народами, серед їх родичів є інуїти та інупіати.

У 1995 році Мері Пелтола перемогла на конкурсі краси Національного конгресу американських індіанців .

Мати чотирьох своїх дітей. Її третій чоловік, директор Бюро у справах індіанців штату Юджин Пелтола розбився в літаку у вересні 2023 року.

Політичні особливості

Пелтола вважається представницею поміркованого крила Демократичної партії. Тож не дивно, що в більшості випадків її позиції співпадають із позиціями республіканців. Так Мері Пелтола проти операцій по зміні статі, підтримує "безпеку кордонів", право на зброю та розвиток нафтогазової промисловості.

Як повідомляв OBOZ.UA, після масштабних поразок Республіканської партії на проміжних виборах у США соратники Дональда Трампа почали відкрито критикувати президента та покладати на нього відповідальність за невтішні результати. Деякі республіканці заявили, що партії потрібно дистанціюватися від глави Білого дому, оскільки його політичний стиль і рішення дедалі більше відштовхують виборців.