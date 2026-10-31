Під крики "Ганьба": усунутий голова Конституційного трибуналу Польщі заявив про "держпереворот"

У Польщі відсторонений від виконання обов'язків голова Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський звинуватив уряд у спробі державного перевороту. Із такою заявою він виступив перед прихильниками біля будівлі судової установи, які під час його промови почали скандувати "Ганьба".

Про це повідомляє RMF24. Свенчковський заявив, що дії влади нібито спрямовані на захоплення Конституційного трибуналу та подякував президенту Каролю Навроцькому за підтримку.

Що заявив Свенчковський

Виступ відбувся біля будівлі Конституційного трибуналу, яку президент Польщі залишив незадовго до 5:00 ранку. Перед промовою Свенчковського керівник президентського кабінету Павел Шефернакер повідомив, що Навроцький скликав термінові консультації з представниками парламентських сил.

Звертаючись до присутніх, відсторонений очільник трибуналу заявив, що судова установа залишається з поляками, які зібралися на її захист.

"Можна обманом захопити будівлю, але не можна захопити конституційний орган держави. Трибунал формують законно призначені судді, а не узурпатори, які потрапили туди через чорний хід у супроводі урядової охорони й оточили себе поліцейським кордоном через страх перед поляками", – сказав він.

Після цих слів учасники зібрання почали скандувати "Ганьба!".

Свенчковський також назвав події навколо суду посяганням на конституційний орган держави.

"Ми маємо справу із замахом на конституційний орган держави, ми маємо справу з державним переворотом", – заявив він.

За його словами, дії уряду проти Конституційного трибуналу нібито ставлять під сумнів демократичні засади Польщі та шкодять репутації країни. Він наголосив, що жодна влада не може самостійно визначати склад суду відповідно до власних політичних інтересів.

Наприкінці виступу Свенчковський подякував за підтримку президенту Каролю Навроцькому, першому голові Верховного суду Збігнєву Капінському та представникам юридичної спільноти.

Як відреагували в уряді Польщі

Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що конфлікт навколо Конституційного трибуналу пов'язаний із відновленням верховенства права.

"Протистояння навколо Конституційного трибуналу в Польщі стосується відновлення верховенства права в установі, яку політизував популістський уряд, що втратив владу на виборах 2023 року. Її голова неодноразово порушував закон, передаючи політично чутливі справи спеціально відібраним суддям. Трибунал не зміг ухвалити власний бюджет", – написав він.

Допис Радослава Сікорського в X. Джерело: Скриншот

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський прокоментував роботу правоохоронців біля будівлі суду.

"Поліція біля Конституційного трибуналу вже багато годин діє професійно та спокійно. Вона не допускає ескалації, дбає про безпеку та громадський порядок. Цей професіоналізм мають оцінити всі", – наголосив міністр.

Допис Марціна Кервінського в X. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у Польщі спалахнув конфлікт навколо Конституційного трибуналу після відсторонення його голови Богдана Свенчковського. Опозиція звинуватила уряд у спробі захоплення судової установи, а президент Кароль Навроцький перервав закордонний візит і терміново повернувся до країни.

Як писав OBOZ.UA, у Польщі на тлі протестів навколо Конституційного трибуналу про відставку оголосили два польські посли – у Китаї та Румунії. Дипломати пояснили свої рішення політичною ситуацією в країні.