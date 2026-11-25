Перший в історії безпілотний полк німецької армії буде озброєний українськими ракетами Flamingo – Politico

В Німеччині остаточно прийнято рішення про створення нового типу бойового підрозділу – першого в історії ФРН дронового полку. Такий підрозділ буде озброєно різними розвідувальними безпілотниками, системами РЕБ та перехоплювачами для боротьби з ворожими дронами, а також далекобійними ударними системами. Причому для озброєння підрозділу Deep Strike планується придбання українських ракет Flamingo.

Про це пише видання Politico. Хоча в оборонному відомстві відмовились прокоментувати цю інформацію, видання посилається на низку урядових документів, в яких створення дронового підрозділу вже опрацьовано у деталях.

"Україна перетворила дрони на один з центральних видів зброї на сучасному полі бою. Саме безпілотники знаходять війська та транспортні засоби, атакують їх, а також вражають ланки постачання глибоко в тилу й все частіше займаються перехоплюванням ворожих дронів. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров стверджує, що саме безпілотники відповідальні за понад 90 відсотків ворожих цілей, уражених українськими військами. Німецькі лідери дедалі чіткіше заявляють, що хочуть засвоїти ці уроки", – пише Politico.

Видання також цитує главу армії ФРН Крістіана Фройдінга, який зазначає, Німеччина не лише створить, а й "буде постійно адаптувати структури нового полку до реалій поля бою".

Як це діятиме

В Politico посилаються на документи, згідно з якими Бундесвер вже у 2027 році сформує основу нового полку з не менш, ніж 350 військовослужбовцями. До 2029 року чисельність нового полку має збільшитись до 600 осіб.

Полк буде сформовано із шести рот, кожна з яких відповідатиме за окремий напрям бойових дій. Так, дві роти повинні залишатися безпосередньо поблизу дислокацій німецького війську – перша здійснюватиме розвідку та атакуватиме цілі в безпосередній близькості, а друга відповідатиме за захист підрозділів війська від ворожих безпілотників.

Ще дві роти вже виконуватимуть розвідку та ураження на більшій глибині за лінією фронту противника.

П’ята рота під назвою Deep Strike, тобто, "Глибокий удар", буде займатись виявленням та знищенням об’єктів ворога на максимальних відстанях. Саме цей підрозділ і буде оснащено не лише важкими дронами, а й українськими ракетами "Фламінго".

Остання рота буде здійснювати "оперативне випробування нових технологій та їх упровадження у військах".

Для перших п’яти підрозділів початково "придбають тисячі дронів" на суму у 150 мільйонів євро.

Чим саме озброять полк

У документах Бундесверу зазначено, що для оснащення нового військового підрозділу будуть придбані як німецька і американська, так і українська зброя.

Причому значна частина запропонованого озброєння уже пройшла випробування на полі бою в Україні, підкреслює видання і зазначає, що сім із дев’яти систем, які фігурують у документах, вже використовуються українськими захисниками.

НРК TerMIT 2.0. Джерело: Тencore

Це український наземний роботизований комплекс TerMIT, який планують оснастити важким кулеметом.

Безпілотник Vector. Джерело: Quantum Systems

Для військових, які діятимуть поблизу лінії фронту, передбачено розвідувальний безпілотник Vector від німецького виробника Quantum Systems та ударний дрон Bumblebee виробництва Perennial. Нагадаємо, що "Вектор" активно використовують українські воїни.

Перехоплювач Merops. Джерело: Генштаб ЗСУ

Для захисту від ворожих безпілотників планують застосовувати Merops від компанії Perennial. Цей дрон-перехоплювач розробили спеціально для України, щоб протидіяти іранським "Шахедам" та їх російським аналогам.

Розвідник Raybird. Джерело: Wikipedia

Для завдань на більшій відстані від лінії фронту передбачено використання українського БПЛА-розвідника Raybird та німецького ударного дрону Hornet.

Українські ракети "Фламінго"

Ракета Flamingo. Джерело: Fire Point

І, як зазначено вище, для підрозділу Deep Strike придбають крилаті ракети Flamingo, розроблені українською компанією Fire Point. Згідно з документами Бундесверу, дальність цієї української ракети перевищує 2000 кілометрів, і наші захисники "успішно застосовують їх для ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії".

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