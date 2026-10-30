"Перетворив Угорщину на країну з найвищим рівнем корупції": Мадяр розкритикував ідею висування Орбана на посаду генсека ООН

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкритикував можливе висування свого попередника Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Про це він заявив у Празі під час пресконференції після міжурядових консультацій між Чехією та Угорщиною.

Як повідомляють Ceske Noviny, Мадяр відреагував на запитання журналістів щодо інформації американського видання The Wall Street Journal (WSJ). Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує кандидатуру Орбана та вже пропонувала йому розглянути можливість очолити ООН.

Критика Орбана

Мадяр заявив, що Організація Об'єднаних Націй має чимало недоліків, зокрема повільність у роботі. Однак, за його словами, це не мафіозна структура, а призначення Орбана на посаду її керівника могло б стати початком кінця організації.

Угорський прем'єр також звинуватив колишнього главу уряду та його команду в тому, що вони перетворили країну на одну з найбільш корумпованих у світі. Він звернув увагу на те, що троє членів попереднього уряду Орбана перебувають під вартою.

"Не думаю, що було б доречно поставити його на чолі ООН. Хіба що саме такою є мета", – заявив Мадяр.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш, який також брав участь у пресконференції, не став коментувати можливе висування Орбана.

Кандидат від США

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа вже зверталася до Орбана, щоб з'ясувати, чи зацікавлений він у посаді генерального секретаря ООН. Один із неназваних представників Державного департаменту США припустив, що угорський політик може стати спільним кандидатом Сполучених Штатів, Росії та Китаю.

За даними джерел видання, Орбан прихильно поставився до цієї пропозиції. Водночас він нібито має певні застереження через свої націоналістичні політичні погляди та не хоче брати участь у виборах, якщо не буде впевнений у перемозі.

Сам Орбан відмовився коментувати інформацію журналістам WSJ.

Підтримка Трампа

Дональд Трамп раніше підтримував Орбана під час весняних парламентських виборів в Угорщині. До його передвиборчої кампанії навіть особисто долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Попри цю підтримку, партія Орбана "Фідес" зазнала нищівної поразки на виборах.

Якщо угорський політик вирішить претендувати на посаду генсека ООН, очікується, що Трамп і Венс знову підтримають його кандидатуру.

Однак, за інформацією третього джерела WSJ, оголошувати про можливе висування Орбана раніше, ніж відбудуться вибори до Конгресу США, не планують.

Повноваження чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша завершуються 31 грудня. Хто стане його наступником, поки не вирішено.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що генсек ООН призначив російського дипломата помічником з питань розмінування і поліції.