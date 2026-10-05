Партія проросійського Додіка перемагає на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини: що відомо про результати

4 жовтня в Боснії і Герцеговині відбулися вибори до трьох парламентів – Республіки Сербської, Федерації Боснії і Герцеговини та загальнодержавного парламенту. За попереднім підрахунком, у Республіці Сербській лідирує партія проросійського політика Мілорада Додіка Союз незалежних соціал-демократів (SNSD).

Про це повідомило видання Klix.ba. Також цього дня обирали трьох членів президії країни та нового президента Республіки Сербської.

Що відомо

У Республіці Сербській лідирує "Союз незалежних соціал-демократів", яку очолює проросійський діяч Мілорад Додік, зазначається, що його партія вже здобула 34 мандати.

На другому місці опинилася партія "Покрет Сигурна Српска" (PSS) з 12 мандатами, а на третьому – "Сербська демократична партія" (SDS), яка здобула 11 мандатів. "Коаліція за державу", яка складається з пробоснійських партій Федерації Боснії і Герцеговини, згідно з прогнозом, отримує два місця в парламенті Республіки Сербської.

На виборах до парламенту Федерації Боснії і Герцеговини попередньо перемагає "Партія демократичної дії" (SDA), отримавши більше 212 000 голосів.

Друге місце посідає "Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини" (SDP) з 15,27%, за яку проголосували понад 105 000 виборців, а третє – коаліція, об'єднана навколо "Хорватської демократичної співдружності Боснії і Герцеговини" (HDZ) з 13,89%, що становить більше 96 000 голосів. На четвертому місці з 8,97%, тобто понад 62 000 голосами, опинилася "Партія за Боснію і Герцеговину" (SBIG).

Вибори до президії Боснії і Герцеговини

Після підрахунку понад 90 відсотків голосів на виборах до президії Боснії і Герцеговини лідирують Денис Бечирович, який здобув другий термін на посаді члена Президії Боснії та Герцеговини від боснійського народу, Желька Цвіянович із сербського націоналістичного Альянсу незалежних соціал-демократів, який теж вступає на другий термін у Президії, та Даріяна Філіпович з націоналістичного Хорватського демократичного союзу.

Результати виборів серед боснійського народу:

Денис Бечірович – 206 684 (38,12%), Бакір Ізетбегович – 184 230 (33,98%), Семір Ефендич – 139 608 (25,75%), Фахрудін Радончич – 11 657 (2,15%)

Результати виборів до Президента Боснії та Герцеговини серед хорватського народу:

Даріяна Філіпович – 107 242 (46,55%), Славен Ковачевич – 70 428 (30,57%), Зденко Лучич – 52 712 (22,88%)

Результати виборів президента Боснії і Герцеговини серед сербського народу:

Желька Цвіянович – 281 190 (55,37%), Марінко Божович – 134 782 (26,54%), Небойша Вуканович – 91 817 (18,08%).

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Сербії Александр Вучич у неділю, 27 вересня, оголосив про відставку з посади, хоча його другий президентський термін мав завершитися лише в середині 2027 року. Він вирішив достроково залишити посаду, щоб взяти участь у позачергових парламентських виборах та поборотися за крісло прем'єр-міністра.