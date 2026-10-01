Партія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

У Німеччині партія німецької подруги Путіна, так званий "Альянс Сари Вагенкнехт за здоровий глузд і економічну справедливість" змінив назву. З неї прибрали ім’я очільниці партії, і тепер це просто "Альянс за здоровий глузд і економічну справедливість". Причому абревіатура партії BSW, що була складена саме з імені Сари Вагенкнехт, залишилася незмінною.

Рішення про перейменування було ухвалено в партії ще в грудні 2025 року. Проте офіційно воно набуло чинності лише сьогодні, першого жовтня.

Нове старе ім’я

Прийняте у грудні минулого року партійне рішення було "тимчасово відкладене" через вибори – керівництво BSW відклало нововведення, враховуючи рекламний ефект імені Вагенкнехт у тодішній передвиборчій кампанії.

"Люди старшого віку пам’ятають: Raider тепер називається Twix. В іншому нічого не змінюється. З BSW ситуація повністю така сама", – прокоментували в партії перейменування.

Йдеться про шоколадний батончик Raider, назву якого виробник Mars змінив на Twix у 1991 році. Компанія провела масштабний ребрендинг, щоб привести назву продукту до єдиного глобального стандарту (у Британії та США він від самого початку називався Twix).

Зміна назви батончика супроводжувалася рекламним слоганом "Raider тепер називається Twix – нічого не змінюється, окрім назви".

Без імені Вагенкнехт не можна

Генсек BSW Олівер Рунерт стверджує, що ім’я засновниці партії у назві із самого початку було тимчасовим рішенням.

"Ми використовували ім’я та популярність засновниці нашої партії, щоб підкреслити наш політичний профіль і стати новою силою, яку в партійних джунглях впізнають", – сказав він.

Причому в партії стверджують, що було отримано сотні пропозицій щодо нової назви і нової, довшої версії абревіатури. Зрештою, партійний з’їзд ухвалив назву " Альянс за здоровий глузд і економічну справедливість", а абревіатуру BSW залишив без змін, бо нібито "вона міцно закріпилася" серед виборців.

Про кого мова

Нагадаємо: "Альянс Сари Вагенкнехт за здоровий глузд і економічну справедливість" був створений лівою політичною діячкою Сарою Вагенкнехт у січні 2024 року. Практично одразу BSW став ультралівим об’єднанням, яке негативно ставиться до зеленої політики та підтримки України в російсько-українській війні і має антиміграційну та проросійську позицію.

кожна друга новина починається зі слів "задля України витрачаються мільярди, а…", після яких згадується будь-який недолік у політиці ФРН. Таке відчуття, що саме наша держава є головним політичним супротивником BSW. Стрічка новин партії в Facebook Джерело: скриншот Якщо подивитись на стрічку повідомлень парті у соцмережах, то можна побачити цікаву закономірність – чи не, а…", після яких згадується будь-який недолік у політиці ФРН. Таке відчуття, що саме наша держава є головним політичним супротивником BSW.

Сара Вагенкнехт вступила до "Соціалістичної партії" Німеччини незадовго до падіння Берлінського муру 1989 року, і обіймала посаду співголови "Лівих" з 2015 до 2019 року, але через розбіжності в позиціях з членами партії, зокрема в поглядах щодо російського вторгнення в Україну вийшла з партії та заснувала власну політсилу.

Причому у "Лівих" пригрозили виключенням з партії усім, хто долучиться до заснованої Вагенкнехт асоціації.

Позиції BSW включають обмеження імміграції, антиглобалізм, опозицію до зеленої політики, припинення військової допомоги Україні, відміну санкцій проти Росії, вихід з альянсу НАТО тощо.

Як повідомляв OBOZ.UA, в BSW запропонували "Альтернативі для Німеччини" висунути спільний законопроєкт проти німецької допомоги Україн. Проте BSW так і не отримала жодного місця в парламенті землі Саксонія-Ангальт.