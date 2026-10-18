Папа Римський зустрівся з паломниками після повернення з лікарні: що сказав понтифік

У неділю, 18 жовтня, у Ватикані Папа Римський Лев XIV після повернення з лікарні зустрівся з паломниками та подякував усім, хто молився за нього. Він також висловив вдячність медичному персоналу лікарні Джемеллі, де перебував на лікуванні.

Окремо він звернувся до народу з закликом з нагоди Всесвітнього місійного дня. Про це повідомило видання Vatican News.

Що відомо

Лев XIV зустрівся з паломниками після повернення з лікарні, де перебував на лікуванні через діагностований у нього рак легень. Він висловив вдячність вірянам за їхню молитовну підтримку, а також подякував медичному персоналу лікарні Джемеллі.

"Я хочу подякувати всім, хто в ці дні молився за мене. Я справді відчув вашу підтримку. Дякую!" – звернувся до паломників Папа Лев XIV. Ці слова він промовив з вікна Апостольського палацу у Ватикані до вірян, які зібралися на площі Святого Петра та на прилеглій площі Пія XII.

Напередодні понтифік повернувся з лікарні, де був прооперований через рак легень.

Він виголосив молитву "Ангел Господній", а також висловив слова подяки медичному та всьому персоналу лікарні імені Аґостіно Джемеллі.

"Цей досвід дозволив мені особливо гостро відчути близькість до тих, хто переживає хворобу та недугу. Як ви знаєте, подолавши цей делікатний етап, я тепер поступово повертатимуся до своїх обов'язків, завжди з допомогою Бога та ваших молитов", – додав він.

Також Папа Римський згадав про відзначення 100-го Всесвітнього місійного дня.

"Згадаймо, яка багата історія місіонерства склалася за ці сто років. Молімося, щоб Церква завжди залишалася вірною дорученню Воскреслого Господа: Ідіть по всьому світу й звіщайте Євангеліє всьому створінню", – наголосив Лев XIV.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Папи Римського Лева XIV діагностували аденокарциному правої легені. Захворювання виявили під час планового медичного огляду, після чого понтифіку провели операцію з видалення нижньої частки легені.