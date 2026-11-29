"Пам’ять про злочин геноциду живе": у Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Фото

В чеській столиці Празі місцеві мешканці вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні. Люди, що зібралися біля меморіалу жертвам комунізму, запалили свічки пам’яті. Під час акції до чехів звернулися посол України в Чехії Василь Зварич та радниця начальника Генерального штабу ЗСУ Оксана Григор’єва.

Також до церемонії долучилися учні одної з українських шкіл у Празі. Як це було, показав Укрінформ.

Що сказали Зварич і Григор’єва

У Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Джерело: Укрінформ

Посол України в Чехії зазначив, що ми вшановуємо пам’ять жертв одразу трьох Голодоморів – 1932-1933 років, але також 1921-1923 і 1946-1947 років.

У Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Джерело: Укрінформ

"Всі вони були штучні та забрали життя багатьох українців. Але голод, який Москва влаштувала в 1932-1933 роках, став справжнім актом геноциду. Тоді загинуло понад чотири мільйона українців, щодня гинуло 28 тисяч людей, кожну годину – 1200 українців, кожну хвилину – 20. Одне життя переривалося кожні 3 секунди", – навів посол страшну статистику.

У Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Джерело: Укрінформ

Причому після того, як Москва прирекла на смерть через голод дітей і старих, жінок і чоловіків, тодішні керманичі робили все, щоби приховати страшну правду, а свідків великої трагедії – замовчати. Але пам’ять про злочин геноциду живе і буде жити вічно.

У Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Джерело: Укрінформ

Наразі вже 28 держав визнали Голодомор 1932-33 років злочином геноциду, серед них і Чеська республіка: у 2022 році це зробили обидві палати парламенту країни, нагадав український дипломат.

У Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Джерело: Укрінформ

"Ми обов’язково притягнемо Росію, наступницю сталінського режиму, до відповідальності. Сьогодні геноцидна політика продовжується. Якщо тоді в українських дітей, батьків забирали хліб, сьогодні їх вбивають ракетами та дронами, намагаються заморозити – це теж "голодомор", тільки енергетичний. Треба говорити про це, адже світ буде солідарний з нами, коли буде знати правду", – додав Зварич.

У Празі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Джерело: Укрінформ

Радниця начальника генерального штабу ЗСУ України приїхала у Прагу з кількома українськими жінками, які змогли повернутися з російського полону та наразі проходять реабілітацію.

"Сьогодні Росія продовжує знищувати українців, у тому числі в полоні. Ці жінки повернулися з полону, і це – символ життя, символ того, що добро переможе зло", – зазначила Оксана Григор’єва.

Де ще вшанували пам'ять жертв Голодоморів

У День пам'яті жертв Голодоморів також відбулася спільна молитва на Вольському православному кладовищі у польській Варшаві. Учасники акції вшанували пам'ять мільйонів українців, котрі загинули від штучно створеного голоду.

І це – далеко не єдині країни, де не забули про скоєний Кремлем страшний злочин.

Штучно створений голод 1932-1933 років був цілеспрямованою кампанією, що мала на меті заморити голодом і поневолити український народ, а також знищити культуру й ідентичність нації. Майже через століття режим російського диктатора Володимира Путіна наслідує цю криваву спадщину, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.